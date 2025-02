Nina iz 'Života na vagi' za RTL.hr o svome sinu i hrabroj borbi za život: 'Nevjerojatno je da se rodio živ i zdrav'

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' Nina Bandić prije nekoliko mjeseci otkrila je na društvenim mrežama kako je trudna. No, to za nju nije bila tipična trudnoća. U prvom je tromjesečju doznala kako, osim malenog života, u njoj raste i tumor. Doznala je kako boluje od Hodgkinovog limfoma, odnosno odnosno malignog oboljenja limfocitnog tkiva. U trudnoći je krenula i s kemoterapijama, a ona i dijete su sada dobro. Maleni je prošlog tjedna došao na svijet, 3070 grama težak i 49 centimetara je dug, a Nina i on su već stigli i kući u Sinj. Nina je sada za RTL.hr po prvi puta javno govorila o svemu kroz što je prošla.

"Imali smo zakazan carski rez. Osjećala sam se odlično cijelu trudnoću, zadovoljna sam sa svime. Mali je također odlično, spava, jede, ne plače. On je naše malo čudo. Došao je novi mezimac i bit će pravi frajer", rekla je i priznala kako je trudnoća bila vrlo iscrpljujuća s obzirom na dijagnozu.

"S obzirom na to da je trudnoća bila jako teška i da smo svašta prošli zajedno, počevši s kemoterapijama i svakakvom boli, nevjerojatno je da se rodio živ i zdrav. Od prvog dana sam vjerovala da će biti dobro, vjeruješ u sve ono pozitivno. Razmišljaš o tome da ti je Bog dao to dijete, a vjera mi je bila ta koja mi je davala nevjerojatnu snagu. Odmah sam bila pozitivna, bila sam čvrste glave, ali tu bol i dalje ne mogu opisati. No, kad znaš da se boriš za sebe i za mali život, to te onda spašava", rekla je. Dodala je kako tijekom cijele trudnoće nije pustila suzu, slušala je svaku riječ liječnika, a velika joj je podrška bio suprug i obitelj. Posljednje mjesece morala je mirovati i vrijeme je provodila samo s najužom obitelji.