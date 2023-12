Nina je nakon pet godina dobila mjesečnicu: 'Nemam snage nizašto'

Nina Bandić je tijekom treninga komentirala Mirni kako joj je muka. ''Osjećam se kao hodajući mrtvac. Nemam snage ni za što te iskreno ne znam kako će izgledati ovaj trening'', rekla je Nina navodeći da je razlog tomu menstruacija. ''U jednu stranu nije loše, no međutim ne vidim tu stranu'', komentirala je Nina. Trenerica Mirna ju je upitala je li barem malo sretna radi toga, s obzirom na to da je dugo nije imala. ''Nisam, osjećam užasne bolove i nemoć – jako se loše osjećam tako da sam jako nervozna što sam je dobila'', priznala je Nina.

Mirna je rekla kako smatra da će svjetski to odraditi, a Nina kako ju je strah vage jer smatra da je navukla vodu.

''Strah me da ne završim kao Pero'', priznala je Nina. Mirna se našalila kako je u čast današnjem trenutku Nina sva u crvenoj boji – od majice do noktiju. ''Malo mi te žao zezati, no ajmo okrenuti radije na šalu nego na tugu'', komentirala je Mirna. ''Iako je boli, ovo je za nju sretna vijest jer je nakon 5 godina dobila menstruaciju što je velika stvar za jednu mladu curu koja jednoga dana planira imati obitelj'', zaključila je Mirna.

