Nina plače zbog pada: 'Uspjela sam je srušiti dva puta - to je najbitnije. Tako smo se dogovorili'

Tijekom zajedničkog izazova natjecateljici Nini se dogodila nezgoda. Nina, iako je uhvatila zastavu, nije uspjela osvojiti bod te je pala. ''Udarila sam se u kuk te izvrnula nogu'', komentirala je poslije Nina. Nakon pada je trener Edo došao do nje kako bi provjerio je li dobro, a ona je kroz suze komentirala kako je.

''Oni su mene samo vukli i ja sam samo padala jadna'', objasnila je Nina. Marie je komentirala treneru kako misli da je ona kriva jer ju je povukla, no Edo misli kako nije. ''Ne, ona je došla do zastavice, ispala joj je van i onda ju je zanijelo te je izgubila ravnotežu'', objasnio je Edo. ''Tako da mislim da nije do vas ništa'', rekao je Edo. ''Uspjela sam je srušiti dva puta – to je najbitnije. Tako smo se dogovorili jer sam znala da je ona jača od mene'', priznala je Marie.