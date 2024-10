Nina je priznala kako je psihički loše: 'Našminkam se i pretvaram da je sve super, a zapravo se raspadam'

Voditeljica Marijana Batinić je na vaganju primijetila kako joj Nina djeluje mirnija. ''Ne znam možda me Nikolina malo izvlači iz tih mojih stanja. No, tužna sam i dalje. Nisam sretna, a možda to sada malo bolje prikrivam'', priznala je Nina.

''Samopouzdanje mi je malo poraslo, zbog toga mi je lakše'', dodala je i priznala kako je teško glumiti da je sve ok kad se raspadaš.