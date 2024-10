Nina je tjedan rasturila, ali rezultat na vagi je slab! Mirna objasnila: 'Cijeli tjedan je u panici'

Nina je ovaj tjedan rasturila, ali rezultat na vagi nije idealan.

"Rezultat me nije toliko poljuljao jer sam dosta fokusirana na to da idem kući. Da ću tamo nastaviti svoj put i sve to riješiti. Nisam se šokirala tom brojkom", rekla je.

No, ipak, smatra kako je drugi neće pisati.

"Vjerujem u sebi da se neće za mene glasati, ali nikad ne možeš biti siguran. Nije ugodan osjećaj biti ispod te crte", rekla je.