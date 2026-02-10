Nina Martina iz 'Života na vagi' iskreno o poremećaju s kojim se bori: 'Nakon gubitka 62 kg, noge su ostale gotovo iste'

icon-close

Nina Martina Korbar, koju javnost pamti kao jednu od najuspješnijih natjecateljica showa 'Život na vagi', otvoreno je progovorila o svojoj dugogodišnjoj borbi s lipedemom i limfedemom. U emotivnoj objavi na Instagramu podijelila je svoje iskustvo, a kao odgovor na podršku zajednice najavila je i novi, specijalizirani program vježbanja za žene koje se suočavaju s istim problemom.

Osobna borba i nerazumijevanje okoline

U podužem videu koji je objavila na svom profilu, detaljno je opisala svoj put do dijagnoze. Priznala je kako je godinama bila uvjerena da su promjene na njezinom tijelu, posebice na nogama, isključivo posljedica viška kilograma i celulita. Njezina priča o transformaciji, tijekom koje je izgubila više od 60 kilograma, postala je još kompleksnija kada je shvatila da se izgled njezinih nogu nije značajno promijenio.

"Bila sam uvjerena da kad smršavim, sve će to otići. Smršavim 62 kile, a kad ono, noge praktički identične. Jesu se smanjile, ali ne onoliko koliko bi trebale s obzirom na to koliko sam smršavila", iskreno je ispričala u videu. Dodala je kako se suočavala s frustracijom i nerazumijevanjem okoline, čiji su komentari o tome da "samo još noge treba riješiti" stvarali dodatan pritisak. Upravo ju je to potaknulo da dublje istraži svoj problem te je na kraju sama posumnjala, a kasnije i dobila liječničku potvrdu, da se radi o lipedemu, kroničnoj bolesti nakupljanja masnog tkiva.

Novi program kao odgovor na potrebe žena

Nakon što je podijelila svoju priču, Ninin profil preplavile su poruke i komentari žena sa sličnim iskustvima, koje su joj zahvalile što je progovorila o temi o kojoj se rijetko govori. Potaknuta nevjerojatnom podrškom, Nina je odlučila napraviti korak dalje te u svome fitness centru ponudila pratiteljicama program prilagođen tome.

