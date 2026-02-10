Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Nina Martina iz 'Života na vagi' iskreno o poremećaju s kojim se bori: 'Nakon gubitka 62 kg, noge su ostale gotovo iste'

Nina Martina Korbar iz 'Života na vagi' otkrila je da se godinama bori s lipedemom i limfedemom

RTL.hr
10.02.2026 12:55

Nina Martina Korbar, koju javnost pamti kao jednu od najuspješnijih natjecateljica showa 'Život na vagi', otvoreno je progovorila o svojoj dugogodišnjoj borbi s lipedemom i limfedemom. U emotivnoj objavi na Instagramu podijelila je svoje iskustvo, a kao odgovor na podršku zajednice najavila je i novi, specijalizirani program vježbanja za žene koje se suočavaju s istim problemom.

Osobna borba i nerazumijevanje okoline

U podužem videu koji je objavila na svom profilu, detaljno je opisala svoj put do dijagnoze. Priznala je kako je godinama bila uvjerena da su promjene na njezinom tijelu, posebice na nogama, isključivo posljedica viška kilograma i celulita. Njezina priča o transformaciji, tijekom koje je izgubila više od 60 kilograma, postala je još kompleksnija kada je shvatila da se izgled njezinih nogu nije značajno promijenio.

Nina Martina Korbar, Život na vagi
Nina Martina Korbar, Život na vagi FOTO: Instagram

"Bila sam uvjerena da kad smršavim, sve će to otići. Smršavim 62 kile, a kad ono, noge praktički identične. Jesu se smanjile, ali ne onoliko koliko bi trebale s obzirom na to koliko sam smršavila", iskreno je ispričala u videu. Dodala je kako se suočavala s frustracijom i nerazumijevanjem okoline, čiji su komentari o tome da "samo još noge treba riješiti" stvarali dodatan pritisak. Upravo ju je to potaknulo da dublje istraži svoj problem te je na kraju sama posumnjala, a kasnije i dobila liječničku potvrdu, da se radi o lipedemu, kroničnoj bolesti nakupljanja masnog tkiva.

Novi program kao odgovor na potrebe žena

Nakon što je podijelila svoju priču, Ninin profil preplavile su poruke i komentari žena sa sličnim iskustvima, koje su joj zahvalile što je progovorila o temi o kojoj se rijetko govori. Potaknuta nevjerojatnom podrškom, Nina je odlučila napraviti korak dalje te u svome fitness centru ponudila pratiteljicama program prilagođen tome. 

Nina Martina Korbar
Nina Martina Korbar FOTO: RTL

"Hvala vam što ste nas potaknule sa svojim pričama i energijom i valom komentara i podrške da odlučimo da je pravo vrijeme sad! Drage naše, napokon ste viđene! Napokon ćete imati vrata na koja možete pokucati! Vrijeme je da i vi imate svoje mjesto!", napisala je Nina.

Propuštene epizode showa 'Život na vagi' pogledajte na platformi Voyo

nina martina korbar život na vagi život na vagi
Život na vagi

Marija iz 'Života na vagi' za RTL.hr o dečku Ivanu i Danu zaljubljenih: 'Uz njega osjećam mir i sigurnost'

Život na vagi

Štefica iz 'Života na vagi' se maskirala i oduševila fanove na društvenim mrežama: 'Predobre'

Moglo bi te zanimati

Mare iz 'Života na vagi' podijelila novo postignuće koje joj je dugo stvaralo problem: 'Dokazala sam sebi da se uz trud sve može'

Štefica iz 'Života na vagi' se maskirala i oduševila fanove na društvenim mrežama: 'Predobre'

Dominik iz 'Života na vagi' za RTL.hr otkrio da im je stiglo peto dijete: 'Imam najhrabriju ženu na svijetu'

Leonardo iz 'Života na vagi' postao otac! Stigla najljepša vijest nakon velike životne promjene

Mare iz 'Života na vagi' pokazala zavidnu formu: 'Ono kad tetka upregne, nema labavo'

Pobjednik 'Života na vagi' Dominik zapjevao za rukometaše uoči polufinala EP: 'Sretno dečkima na putu do zlata'