Nina Martina iz 'Života na vagi' je trudna: 'Naša djevojčica nam stiže 2027.'

Radosnu vijest Nina Martina podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu, objavivši emotivan crno-bijeli video u kojem su pokazali i prve fotografije bebe s ultrazvuka.
"Naša djevojčica nam stiže 2027.", napisala je uz objavu.
U dirljivoj snimci Mario stoji leđima okrenut kameri, a Nina Martina mu prilazi i nježno ga grli. U rukama drži fotografije ultrazvuka i malene bijele cipelice. Posebnu simboliku imaju i njihove kape. Mario skida jednu kapu i otkriva drugu s natpisom 'DAD', dok Nina Martina nosi onu s natpisom 'MOM'.
Podsjetimo, gledatelji su Ninu Martinu upoznali 2018. godine, kada je kao 25-godišnjakinja, tada još pod djevojačkim prezimenom Korbar, sudjelovala u trećoj sezoni 'Života na vagi'. U natjecanje je ušla sa 124 kilograma, a napustila ga s 84,3 kilograma, izgubivši gotovo 40 kilograma.
Njezina borba s viškom kilograma započela je puno prije sudjelovanja u popularnom showu, a i nakon izlaska nastavila je predano trenirati te javno govoriti o važnosti zdravijih prehrambenih i životnih navika.
U istoj sezoni sudjelovao je i njezin današnji suprug Mario, koji je u show ušao sa 165,5 kilograma. Tijekom natjecanja izgubio je impresivnih 53,5 kilograma te je s konačnih 112 kilograma stigao sve do finala.
Njihovo poznanstvo iz 'Života na vagi' s vremenom je preraslo u ljubavnu priču, a sada ih očekuje i novo, posebno životno poglavlje – roditeljstvo.