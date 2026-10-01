Nina Martina iz 'Života na vagi' je trudna: 'Naša djevojčica nam stiže 2027.'

Nina Martina Mandić i njezin suprug Mario, čija je ljubavna priča započela tijekom snimanja treće sezone showa 'Život na vagi', uskoro će postati roditelji. Sretni par očekuje svoje prvo dijete, a već su otkrili i da im u obitelj stiže djevojčica

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Radosnu vijest Nina Martina podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu, objavivši emotivan crno-bijeli video u kojem su pokazali i prve fotografije bebe s ultrazvuka. "Naša djevojčica nam stiže 2027.", napisala je uz objavu.

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U dirljivoj snimci Mario stoji leđima okrenut kameri, a Nina Martina mu prilazi i nježno ga grli. U rukama drži fotografije ultrazvuka i malene bijele cipelice. Posebnu simboliku imaju i njihove kape. Mario skida jednu kapu i otkriva drugu s natpisom 'DAD', dok Nina Martina nosi onu s natpisom 'MOM'. Podsjetimo, gledatelji su Ninu Martinu upoznali 2018. godine, kada je kao 25-godišnjakinja, tada još pod djevojačkim prezimenom Korbar, sudjelovala u trećoj sezoni 'Života na vagi'. U natjecanje je ušla sa 124 kilograma, a napustila ga s 84,3 kilograma, izgubivši gotovo 40 kilograma.

icon-expand icon-close icon-close Nina Martina i Mario, Život na vagi FOTO: Instagram