Nina prelomila i odlučila napustiti 'Život na vagi', Edo je ljut: 'Žao mi je truda koji smo uložili'

"Znam da sam sada došla na više od pola puta i da je to malo glupo, ali bojim se da se ne dogodi da ovo ispadne kao da se kažnjavam. Da zamrzim i trening, da odustanem od sebe. Radije bih sada, dok sam motivirana, nastavila to kući", rekla je Nina.

"Ljut sam zbog vremena koje smo uložili u to da se pomaknemo s mrtve točke što se tiče njezinog emocionalnog stanja i da smo uzalud potrošili to vrijeme. No, rezultat ovoga ćemo vidjeti u finalu, ali i u godinama koje dolaze", rekao je Edo.

Nina im je pokušala pojasniti kroz što prolazi.

"Krivo mi je, osjećam se...", rekla je.

"Nema smisla rastezati, stala si iza te odluke, rekla si da se nećeš sama izbaciti, ali je na kraju je to sada očito previše intenzivno za tebe i ne moraš se mučiti", zaključio je Edo.

