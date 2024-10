Nina priznala kako je muči odnos s jednom osobom: 'Jako me razočarala, više nikome ovdje ne mogu vjerovati'

"Nisam baš spavala jer mislim da sam... počeo je taj osjećaj da želim ići kući upravljati samnom. To me dosta mučilo sinoć. Vidim da mi ide, da mogu, ali glava mi nije uredu", rekla je.

Kad dođeš u zajednicu gdje pojedinci pokušavaju pokvariti sklad i toplinu, osobu kao što sam ja, koja je dosta osjećajna, to me dosta pogodi. Vjerujem da je to sve skupa utjecalo na moje emocije koje su preko noći isplivale van", rekla je Nina.

Trener Edo joj je iskreno rekao kako nema osjećaj da se s nekime istinski povezala.

"U startu jesam, ali dogodila se situacija koja me razočarala i moram biti iskrena i ne znam mogu li ikome vjerovati. Kad me netko pohvali, ti ili Mirna, to je sve super, svima je drago, a poslije ogovaraju. Razumijem da dođe ljubomora, neki osjećaji, ali ne bolim neiskrenost. To me boli", rekla je Nina.

Govorila je o situaciji s Larisom, a Edo ju je upitao je li pokušala to riješiti s njim.

"Ne, znam da bi bila burna reakcija, a u stanju u kojem se sad nalazim mi ne treba svađa. I dalje je poštujem i poštivat ću je", rekla je.

