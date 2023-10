Nina se boji gubitka kilograma: 'Strah me viška kože i da ću izgubiti samopouzdanje ako dođe do toga'

Posljednji trening prije nadolazećeg vaganja Edo je komentirao kako primjećuje određeni umor kod kandidata, no ne i kod Krune koji je ponovno dao sve na treningu. Smatram se da sam malo probio limit i nadam se da su i Mirna i Edo ponosni", rekao je Kruno, no Irena i dalje nije bila spremna za bicikl. Šepić i Martin su uživali u natjecanju, ali i Nina koja je vježbala ne obazirući se na bol! Vlašić i Jure kladili su se u pivo tko će biti bolji, a dogovorili su se da će ga popiti u finalu.

Treneri su se otišli osvježiti na improvizirajući šank na livadi, gdje im je koktel-majstor pravio pića, a kandidati su nastavili vježbati kao da su treneri pokraj njih. Kasnije su pozvali i njih kako bi ih nagradili za ciklus u kojem su maksimalno probili svoje granice. Otkrili su im da imaju jedan 'osvježavajući izazov', ali i da pripaze s unošenjem tekućine jer je pred njima vaganje. Možete birati hoćete li konzumirati osvježavajuća pića. Pijete u paru kao i cijeli ciklus, a ako popijete više čaša od vašeg protivnika, ostvarili ste 0,3 kilograma prednosti na vaganju. U parovima u kojima vas je troje, odabrat ćete jednog člana plavog tima kao predstavnika", objasnili su treneri.

Prvo su pili Marie i Goran, a koktel-majstor ponudio im je pet bezalkoholnih pića: mohito, pinu coladu, ledenu kavu, shake od jagode i pivo. Marie je prvo uzela ledenu kavu, a Goran mohito, no ubrzo je uzeo i kavu. Odlučio sam da joj neću dopustiti da pobijedi", rekao je Goran. No i Marie je bila spremna za borbu pa je uzela još jednu kavu, no i Goran je tražio još jedan mohito pa se naposljetku Marie predala. I ostali su krenuli s pićima i taktikama - neki su samo naručivali i pretvarali se da piju, a neki su stvarno to ozbiljno shvatili.

Ovaj ciklus na vaganju je najvažnija žuta linija, što znači da će netko show napustiti timskim glasanjem. Jure i Vlašić bili su prvi par na vaganju i pričali su kako im je bilo zanimljivije trenirati u paru te da ih je to više motiviralo. Kad ih gledam, potajno se nadam da je Mislav bolji", komentirala je Silvija i dodala kako je Vlašićeva prednost - bistri um te da joj je divno što je zaljubljena. Jure je prošli put imao 130,4 kilograma, a Vlašić s 195,8 kilograma - Jure je skinuo 3,7 kilograma, odnosno 2,8% tjelesne mase, a Vlašić 5,7 kilograma, što je 2,7% tjelesne mase. Jure je popio i više pića te ostario prednost 0,3 kilograma na vagi, tako da je izgubio 4 kilograma ili 3,1% tjelesne mase.