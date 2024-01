Nina za RTL.hr o izazovnim trenucima u showu: 'Sretnemo osobe koje nam ne odgovaraju, no ne možemo pobjeći od njih'

Nina Bandić stigla je do finala sedme sezone 'Života na vagi', a kao i ostali kandidati, oduševila je svojom transformacijom. Izgubila je 62,3 kilograma te je otkrila da je posebno zavoljele šetnje i dnevno je hodala 30 do 40 kilometara i je li očekivala dolazak do finala.

Nina je za RTL.hr otkrila kakvi su njezini dojmovi o showu, što joj je dobroga donio

Koji su tvoji općeniti dojmovi na show?

Jako je zanimljivo iskustvo, drago mi je da sam se prijavila i sudjelovala. Bilo je teških trenutaka, no i predivnih. Sada kad gledam u prošlost, samo predivni trenuci ostaju u sjećanju.

Što ti je dobroga donio show, uz gubitak kilograma?

U ovom sam showu dosta upoznala sebe, pogotovo dio Nine za koji nisam znala da postoji. Postala sam hrabrija, odvažnija i jača u svakom pogledu.

Jesi li očekivala finale?

Imala sam osjećaj da ću biti finalistica, no s obzirom da je bilo dosta teških situacija, vjerovala sam da ću napustiti emisiju puno prije, ali sudbina je bila da dođem do finala.