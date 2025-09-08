Nina za RTL.hr o novoj sezoni 'Života na vagi': 'Neobično mi je gledati ono što sam ja prošla'

"Iskreno, gledam novu sezonu 'Života na vagi' na platformi Voyo , lakše mi je tako pratiti jer ne budem kući uvijek navečer pa sam tako pogledala prvih nekoliko epizoda. Zanimljiva mi je sezona, neobično mi je gledati ono što sam ja prošla. Zanimljivo mi je to sve vidjeti iz drugačije perspektive", rekla je Nina za RTL.hr.

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' , Nina Slišković , za RTL.hr je podijelila svoje dojmove o novoj sezoni popularnog showa.

Iako je već imala priliku pogledati nekoliko epizoda, još uvijek nije odlučila tko bi mogao biti njezin favorit. "Ne mogu još nikoga izdvojiti da mi je zapeo za oko ili da ga mogu izdvojiti za favorita jer ih još nisam sve dobro zapamtila", priznaje Nina.

"Svakako ću nastaviti gledati sezonu dalje, veselim se", zaključuje Nina.

Inače, Nina rezultate svoje fizičke i psihološke transformacije redovito dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama. U show je ušla sa 135 kilograma, a u veljači ove godine otkrila je da ima 85 kilograma.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.