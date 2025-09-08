Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Nina za RTL.hr o novoj sezoni 'Života na vagi': 'Neobično mi je gledati ono što sam ja prošla'

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi', Nina Slišković, za RTL.hr je podijelila svoje dojmove o novoj sezoni popularnog showa

RTL.hr
08.09.2025 17:00

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi', Nina Slišković, za RTL.hr je podijelila svoje dojmove o novoj sezoni popularnog showa.

"Iskreno, gledam novu sezonu 'Života na vagi' na platformi Voyo, lakše mi je tako pratiti jer ne budem kući uvijek navečer pa sam tako pogledala prvih nekoliko epizoda. Zanimljiva mi je sezona, neobično mi je gledati ono što sam ja prošla. Zanimljivo mi je to sve vidjeti iz drugačije perspektive", rekla je Nina za RTL.hr.

Nina Slišković
Nina Slišković FOTO: Instagram

Iako je već imala priliku pogledati nekoliko epizoda, još uvijek nije odlučila tko bi mogao biti njezin favorit. "Ne mogu još nikoga izdvojiti da mi je zapeo za oko ili da ga mogu izdvojiti za favorita jer ih još nisam sve dobro zapamtila", priznaje Nina.

"Svakako ću nastaviti gledati sezonu dalje, veselim se", zaključuje Nina.

Inače, Nina rezultate svoje fizičke i psihološke transformacije redovito dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama. U show je ušla sa 135 kilograma, a u veljači ove godine otkrila je da ima 85 kilograma.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi Nina Slišković
Život na vagi

Ivica se služi taktikom, a Ivanu prekipilo: 'Bio sam jako ljut na njega!'

Život na vagi

Trenerica Mirna iz 'Života na vagi' otkrila tko ju je najviše iznenadio od kandidata: 'Fali joj samopouzdanja, malo poticaja, motivacije'

Moglo bi te zanimati

Napetost i uzbuđenje pred veliki izazov u 'Životu na vagi': 'Čim je uzbrdo, nije dobro'

Što donose nove epizode 'Života na vagi'? 'Probada na najjače...'

Bravo! Katarina briljirala na prvom vaganju, ali i otkrila: 'Imam grižnju savjesti'

Počelo je žestoko! Ovo je deset trenutaka koji su obilježili prvi tjedan 'Života na vagi'

Dubravko za RTL.hr o pretilosti i 'Životu na vagi': 'Prijatelj me pitao - pa kako to izgledaš? Nakon toga sam ga morao poslušati'

Simpatični Zoran za RTL.hr: 'Dvoznamenkasti broj na vagi koji nisam vidio od osnovne'