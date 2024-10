Nina za RTL.hr o odustajanju: 'Suprug se oduševio kada me ugledao, a sad ćemo zajedno trenirati'

icon-close

"O odluci da napustim 'Život na vagi' razmišljala već neko vrijeme, te su emocije svaki dan bile sve više izražene i smatrala sam da će to biti najbolja odluka za mene i za okolinu u kojoj se nalazim. Smetao me osjećaj odvojenosti, javljala se nostalgija, a ponekad i tuga. Kada si tamo, sve se čini kao cijela vječnost. Nedostajala mi je svakodnevica, druženja, posao, obitelj, nekakav sklad na koji sam bila navikla. To je bio prvi put da sam bila toliko dugo odvojena od njih", rekla je Nina Slišković, kandidatkinja osme sezone 'Života na vagi'. U showu je izdržala oko dva mjeseca, a samostalno je odlučila kako želi krenuti svojim putem.

Nina, Život na vagi FOTO: RTL

"Kada su me moji ugledali, bili su jako zadovoljni. Bilo im je krivo da sam svjesno donijela takvu odluku, ali već su na prvu shvatili kako nema straha za uspjeh i od prvog dana su mi podrška i tako je bilo kad sam se vratila. Suprug se također oduševio, bilo mu je drago i sam je skinuo dosta kilograma u period kada sam bila u 'Životu na vagi'. Odmah smo si isplanirali i zajedničke treninge. No, iskreno, kada sam ih sve vidjela taj da, bilo mi je malo krivo što sam odustala i da je to možda šteta jer sam došla gotovo do kraja. No, na prvu mi je bilo krivo jer sam shvatila da smo svi dobro", rekla je. Trener Edo naglasio je kako mu je žao truda koji su uložili u to da Nina napreduje. "Nije me povrijedila ta izjava jer smatram da iz perspektive trenera imaju pravo reći takve stvari. Poštujem njegove riječi", naglasila je.

Nina FOTO: RTL

Planira se i dalje držati plana prehrane i trening, a ovako je to zamislila: "Trening svaki dan, osim nedjeljom, a što se tiče prehrane, ako ču išta dodavati ili oduzimati, konzultirat ću se s nutricionistkinjom Martinom". Vjeruje kako ima šanse osvojiti nagradu za najbolju nefinalisticu. "Plan za finale mi je definitivno da se dovedem u savršeno stanje, izašla sam svojevoljno i želim dokazati sebi i njima da ja to mogu. Ali, bez obzira što je izolacija teška, mislim da je 'Život na vagi' definitivno super prilika, da je to veliki poguranac nekome da počne rješavati svoj problem. Ni financijski ni vremenski to ne možeš u stvarnom životu", zaključila je.

