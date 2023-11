Nina u očaju, želi u crveni tim: 'To su osobe koje su me prihvatile kakva jesam'

Nema kraja Nininih muka. Požalila se Marijani na vaganju. ''Ušla sam u ovu emisiju svjesna da sam drugačija. Cijeli život se osjećam posebno i drugačije'', komentirala je Nina. Također, požalila se na svoj tim rekavši kako u stvarnom svijetu nikada ne bi odabrala ovakve ljude koje trenutno ima u svom, to jest plavom timu, a Dajanu su te riječi povrijedile. ''Okej se svađati, imati konflikt i problem – to je sve normalno, ali kada zbog toga ideš nekog drugog povrijediti, to nije okej'', rekla je Dajana.

Nina smatra kako se pokušala uklopiti u svoj tim na sve načine te biti prihvaćena, no nije uspjela. ''Smatram da su neistinite stvari koje kandidati pričaju o meni: da kalkuliram s crvenim timom te s njima komentiram svoj'', ispričala je Nina.

Nini je također zasmetala Perina šala kako voli širiti noge, a priznala je kako je nakon cijele te situacije spakirala svoje stvari: ''Osjećala sam se nevoljeno i neprihvaćeno. Jednostavno su mi nedostajali moja obitelj i prijatelji koji me vole i prihvaćaju baš onakvom kakva jesam'', objasnila je Nina kroz suze. Dodala je kako je poslije odlučila kako neće ni zbog koga odustati od svojeg cilja, a Pero kako se ne želi ispričati jer smatra da nije fer od Nine da nekada prihvati šalu na svoj račun, a nekada ne.