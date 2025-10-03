'Nisi me slušao': Marija iz 'Života na vagi' ocu priznala sve što ju je tištilo od djetinjstva

Posebno bolna točka bio je njezin odnos s ocem. "Ono djetinjstvo koje smo imali... bio si dobar, ali me nije slušao o nekim stvarima. To ti je meni smetalo i tu sam se ja ljutila na tebe", priznala mu je drhtavim glasom. Njezin otac nije tražio izgovore. Priznao je vlastite nedostatke, smještajući se negdje u "zlatnu sredinu". "Ne mogu reći da sam bio najbolji, a ne mogu reći da sam bio ni najgori", rekao je, dodavši kako je sa sinom imao bolji odnos jer je Marija "baš bila ta njezina tvrdoglavost koja je uperila samo jednu stranu". No, boravak u izolaciji, posvećenost sebi i naporan rad donijeli su promjenu koja je puno dublja od brojke na vagi. "Glava mi je puno bolja", istaknula je Marija, najavljujući novu eru za sebe. "Ja sam ovdje shvatila, znači kad izađem odavde, dat ću sve od sebe da ću biti samostalna. Našla sam sebe napokon i neću se sramiti biti iskrena." Ključan trenutak dogodio se upravo tijekom njihovog razgovora. "Danas sam s njim pričala napokon kako treba, da me nije zaustavio u rečenici koju mu želim reći", otkrila je, naglašavajući koliko joj to znači. "I stvarno se vidi već napredak da me poslušao. To je velik napredak za mene."