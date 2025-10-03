Emisije
Život na vagi

'Nisi me slušao': Marija iz 'Života na vagi' ocu priznala sve što ju je tištilo od djetinjstva

Osmi tjedan u showu za Mariju je bio prijeloman. Susret s ocem postao je prilika za suočavanje s prošlošću i obiteljskim odnosima koji su je oblikovali. 'Tu je svak vukao svoju stranu. Ti svoju, ja brata svoju, i nitko nikoga nije slušao", iskreno je započela Marija, opisujući dinamiku

RTL.hr
03.10.2025 07:00

Posebno bolna točka bio je njezin odnos s ocem. "Ono djetinjstvo koje smo imali... bio si dobar, ali me nije slušao o nekim stvarima. To ti je meni smetalo i tu sam se ja ljutila na tebe", priznala mu je drhtavim glasom. Njezin otac nije tražio izgovore. Priznao je vlastite nedostatke, smještajući se negdje u "zlatnu sredinu". "Ne mogu reći da sam bio najbolji, a ne mogu reći da sam bio ni najgori", rekao je, dodavši kako je sa sinom imao bolji odnos jer je Marija "baš bila ta njezina tvrdoglavost koja je uperila samo jednu stranu". No, boravak u izolaciji, posvećenost sebi i naporan rad donijeli su promjenu koja je puno dublja od brojke na vagi. "Glava mi je puno bolja", istaknula je Marija, najavljujući novu eru za sebe. "Ja sam ovdje shvatila, znači kad izađem odavde, dat ću sve od sebe da ću biti samostalna. Našla sam sebe napokon i neću se sramiti biti iskrena." Ključan trenutak dogodio se upravo tijekom njihovog razgovora. "Danas sam s njim pričala napokon kako treba, da me nije zaustavio u rečenici koju mu želim reći", otkrila je, naglašavajući koliko joj to znači. "I stvarno se vidi već napredak da me poslušao. To je velik napredak za mene."

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Ta spoznaja osnažila ju je da hrabro pogleda u budućnost i obeća, kako ocu tako i sebi. Marijina iskrenost nije ostala bez odjeka. Njezin otac, prepoznavši dubinu njezine transformacije, s puno emocija je prihvatio kritiku i pružio ruku pomirenja. "Primjećujem veliku promjenu kod nje, znači dosta veliku promjenu što se tiče kilaže i glave", kazao je, obećavši: "Sad će biti bolje." Želja za ispravljanjem prošlosti i izgradnjom kvalitetnijeg odnosa bila je očita. "Želim imati bolji odnos s djecom", zaključio je, dajući nadu da ovaj teški, ali iscjeljujući razgovor, predstavlja temelj za novo, zdravije poglavlje u njihovim životima.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

