Nova filozofija treninga u 'Životu na vagi': 'Kad sam počela raditi kao balerina, mislila sam da je to najnormalniji život'

U kuću su ušla dva zamjenska trenera, a posebnu je pažnju i znatiželju izazvala Andrea Solomun, stručnjakinja čiji pristup vježbanju i prehrani nadilazi sve što su dosad iskusili. 'Vidimo da ulazi jedna sitna teta, ali mišićava', komentirala je Kate, nitko nije ni slutio kakve im je životne i tjelesne lekcije pripremila

Andrea se kandidatima predstavila kao netko tko je došao "raditi nešto malo drugačije". S impresivnim, 30-godišnjim iskustvom profesionalne balerine, njezina specijalnost nije dizanje teških utega, već mobilnost, svjesnost tijela i, što je najviše iznenadilo kandidate, rad na poremećajima u prehrani. Njezin pristup od samog je početka bio osoban i otvoren. "Kroz to vrijeme sam prošla jako puno borbi s hranom, kao i vi", iskreno je podijelila s njima, otkrivši da se danas bavi poremećajima u prehrani i radi s ljudima na nutricionističkim planovima te osnaživanju tijela i uma. Njezin je cilj, kako je rekla, pomoći im da "nešto novo nauče i to implementiraju ne samo u gubitak kilograma, nego možda i kasnije u životu".

Njezin trening započeo je vježbama koje su na prvu izgledale varljivo lako. "One sve izgledaju kao za penzionere. Međutim, nisu", upozorila je Andrea uz smiješak, podijelivši s njima zlatno pravilo: "Kad nešto izgleda jako lagano, obično uopće nije lagano." Kandidati su se u to ubrzo i sami uvjerili. Jednostavno podizanje noge u zrak dok se stoji na jednoj postalo je pravi izazov za ravnotežu i snagu. Posebno se s vježbama mobilnosti kukova mučio Ante, koji se suočio s bolovima u kralježnici. "Imao sam strah jer lako je raditi onome tko nema bol", priznao je, no Andrea je strpljivo i stručno pronalazila način da mu prilagodi vježbu. "Nisam taj koji odustaje tako lako. Volio bih da nemam bol pa da se mogu savijati kako treba", rekao je Ante, pokazujući koliko je frustrirajuće kad tijelo ne sluša.

Andrea je objasnila svoju metodu: "Kada kukovi nisu stabilizirani kako treba i kad nisu dovoljno mobilni, onda problemi s koljenima znaju biti puno veći. Zato sam odabrala raditi s njima na kukovima kako bi nešto od tog znanja usvojili." Kako bi se povezala s kandidatima na dubljoj razini i pokazala im da razumije njihovu borbu, Andrea je podijelila svoju osobnu, potresnu priču o odnosu s hranom tijekom baletne karijere. "Kad sam završila baletnu školu i počela raditi kao balerina, mislila sam da je to najnormalniji život. Znači, jesti 900 kalorija dnevno, živjeti na čokoladi i štapićima", otkrila je, ostavivši kandidate bez teksta. Objasnila je kako balerine izbjegavaju proteine da ne bi dobile na mišićnoj masi, što je kod nje dovelo do ozbiljnih posljedica. "Kad sam prestala ozbiljnije plesati, onda sam počela nekontrolirano trpati hranu u sebe", priznala je, opisujući težak prijelaz iz neuhranjenosti u povećanu tjelesnu masu, prije nego što je konačno pronašla zdravi balans. Njezina priča poslužila je kao snažna poruka o tome koliko je odnos prema hrani kompleksan i duboko psihološki.

Andreina filozofija nadilazi sam trening. Kandidatima je dala konkretne alate za borbu s najvećim neprijateljem – vlastitim umom i navikama. "Ako ste nešto od mene danas kupili, probajte, molim vas, prije nego što ćete jesti, par puta udahnuti i izdahnuti i osjetiti stopala na podu", savjetovala im je. Naglasila je važnost osjećaja prisutnosti kao ključnog koraka prema svjesnom jedenju, tehnike koja može spriječiti prejedanje i stvoriti zdraviji odnos s hranom. "Pomirišite hranu. Zatvorite oči i zamislite kakav je okus te hrane u vašim ustima na svakom zalogaju." Objasnila je kako će usporavanje procesa jedenja pomoći ne samo boljoj probavi, već i izgradnji dublje veze s onim što jedu. Njezina završna poruka sažela je cijelu filozofiju: "Nema tog treninga koji će ti pomoći kao što će ti pomoći trening u kuhinji."

