Nova Marija nakon 'Života na vagi': 'Imam 25 godina, vrijeme mi je! Selim se i otvaram sve karte'

Dok je crveni tim odabrao naporan trening umjesto iskušenja, plavci su se odlučili za odlazak u vinariju gdje su ih, uz čašu vina, čekala pisma njihovih najmilijih. Za Mariju je taj trenutak bio prijeloman. Priznala je voditeljici Antoniji Blaće kako je u vinariju išla isključivo zbog pisma, a ono koje je dobila bilo je od osobe koja joj, kako kaže, u životu znači sve, njezine tetke. "Vidite, čim sam otvorila pismo i pročitala njezinu rečenicu 'Draga moja Mare', ja sam plakala dva sata. Nisam mogla ni čitati pismo kako Bog zapovijeda", ispričala je Marija kroz suze. Objasnila je kako je tetka jedina osoba koja je u potpunosti podržava i, što je najvažnije, sluša. "Roditelj je roditelj i volim ih jednako, ali nekako... ja sam u tetki to nešto našla. Ona baš vjeruje u mene. Rekla mi je kad sam odlazila da me vidi u finalu", povjerila se Marija, ističući kako je upravo tetka plakala s njom od sreće kada je upala u show.

Ohrabrena podrškom iz pisma i osnažena procesom kroz koji prolazi u showu, Marija je donijela čvrstu odluku, nakon izlaska iz 'Života na vagi', planira s roditeljima sjesti za stol i otvoriti sve karte. Godine potiskivanja i osjećaj da je nitko ne čuje došle su na naplatu. "Planiram sad sjesti za stol da sve karte otvorimo. Iskreno, ne bojim se njihove reakcije. Svatko će reći sve što ima za reći. Odrasla sam", odlučno je rekla i dodala kako prije nije imala hrabrosti za takav korak. "Sada imam toliko hrabrosti, toliko sam jaka u glavi. Druga Marija je totalno u glavi." Na pitanje što bi voljela čuti od svojih roditelja, odgovorila je bez zadrške: "Voljela bih čuti riječ: 'Oprosti'. Oprosti što te nismo slušali kroz cijeli život." Suočavanje s obiteljskim odnosima samo je prvi korak u Marijinoj viziji budućnosti. Njezin najveći plan je konačno se osamostaliti i započeti život pod vlastitim uvjetima. "Što će reći? Ja imam 25 godina. Znači, vrijeme mi je", jasno je poručila. "Prvo ću sve to riješiti, a onda ću sebi polako tražiti posao." Otkrila je i konkretne planove za selidbu. "Otac je pričao s moje dvije prijateljice koje su rekle da bi htjele da skupa živimo i radimo. U to će biti uključen i moj brat, i on ide s nama definitivno. Planiram sebi naći posao, brinuti se za sebe i uživati u životu."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.