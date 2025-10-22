Nova taktika plavog tima? Ante bez dlake na jeziku: 'Štrumpfovi su izašli iz šume i bore se, još uvijek su tu'

Dok su crveni djelovali kao ujedinjena fronta s jasnim ciljem - dovesti sve svoje članove do finala - plavi tim se na prošlom vaganju potpuno raspao, glasujući jedni protiv drugih. Ante, poznat po svom smirenom i "zen" pristupu, iskoristio je jedinstvenu analogiju kako bi opisao krah svog tima.

"Malo su se Štrumpfovi izgubili u šumi, ali smo se našli, snašli", započeo je Ante, aludirajući na sebe i preostale članove plavog tima, Mariju i Josipu. Priznao je da je šteta što se "jedan dobar tim baš tako razišao", a na pitanje voditeljice tko je krivac za razjedinjenost, Ante nije dugo razmišljao.

Ante je bez oklijevanja upro prstom u bivšeg kapetana plavih, Zvonu, koji je nedavno napustio natjecanje. Prema njegovim riječima, Zvone je iznevjerio tim jer nije shvatio suštinu igre i okrenuo je leđa onima koji su mu trebali biti najveća podrška. "Povrijedilo me to najviše od Zvone", priznao je Ante, a zatim iznio srž problema kroz metaforu koja je sve ostavila bez teksta: "Papa Štrumpf, kojemu se više sviđala Štrumpfeta iz crvenog tima."