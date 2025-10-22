Nova taktika plavog tima? Ante bez dlake na jeziku: 'Štrumpfovi su izašli iz šume i bore se, još uvijek su tu'

Dok su crveni djelovali kao ujedinjena fronta s jasnim ciljem - dovesti sve svoje članove do finala - plavi tim se na prošlom vaganju potpuno raspao, glasujući jedni protiv drugih. Ante, poznat po svom smirenom i "zen" pristupu, iskoristio je jedinstvenu analogiju kako bi opisao krah svog tima.
"Malo su se Štrumpfovi izgubili u šumi, ali smo se našli, snašli", započeo je Ante, aludirajući na sebe i preostale članove plavog tima, Mariju i Josipu. Priznao je da je šteta što se "jedan dobar tim baš tako razišao", a na pitanje voditeljice tko je krivac za razjedinjenost, Ante nije dugo razmišljao.
Ante je bez oklijevanja upro prstom u bivšeg kapetana plavih, Zvonu, koji je nedavno napustio natjecanje. Prema njegovim riječima, Zvone je iznevjerio tim jer nije shvatio suštinu igre i okrenuo je leđa onima koji su mu trebali biti najveća podrška. "Povrijedilo me to najviše od Zvone", priznao je Ante, a zatim iznio srž problema kroz metaforu koja je sve ostavila bez teksta: "Papa Štrumpf, kojemu se više sviđala Štrumpfeta iz crvenog tima."
Ovom izjavom jasno je aludirao na to da je Zvone stavio osobne odnose s članovima suparničkog tima ispred lojalnosti vlastitoj ekipi. Kao suprotnost takvom vodstvu, Ante je istaknuo kapetana crvenih, Dominika. "To mi je bila po meni najveća greška, jer Dominik to nije napravio. Dominik zna tko njemu čuva leđa i mislim da je mudri kapetan", zaključio je Ante, odajući priznanje strategiji suparničkog tima.
Iako su se "pogubili u šumi", čini se da su preostali Štrumpfovi napokon pronašli zajednički put. Odlazak Snježane i odluka produkcije da ovog tjedna nitko ne ispada dala im je prijeko potrebno vrijeme za pregrupaciju.
"Štrumpfovi su izašli iz šume i bore se. Još uvijek su tu, još uvijek dišu", poručio je Ante, najavljujući da plavi tim, iako brojčano oslabljen, ne namjerava odustati. Sada, kada su ostali samo najjači, svjesni su da se moraju držati zajedno i kalkulirati, baš kao što to od početka rade njihovi suparnici.
Pred kandidatima je novi tjedan pun izazova, a karte su ponovno promiješane. Hoće li ujedinjeni "Štrumpfovi" uspjeti pomrsiti račune crvenima ili je njihovo buđenje stiglo prekasno, pokazat će iduće vaganje. Jedno je sigurno - borba za finale bit će napetija no ikad.
