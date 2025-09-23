Novi obračun na vagi! 'Nemam više elana i energije!'

Evo što će se dogoditi u novoj epizodi 'Života na vagi'

O tome tko ostaje, a tko odlazi ponovno će odlučiti crvena linija! Emocije su na vrhuncu, napetost raste dok se kandidati pripremaju na još jedan izlazak pred vagu u novoj epizodi 'Života na vagi' večeras u 21.15 na RTL-u. Doživio sam jedno emotivno pražnjenje. Jednostavno sam osjećao da više nemam elana i energije da ih guram u trenutku kad oni sami sebe ne mogu pogurati", priznaje Edo.

icon-expand Edo i GallaSandalla, Život na vagi FOTO: RTL

I dok se u jednom timu propituje kapetanska uloga, u drugome se nadaju da će im plesna pobjeda donijeti ključnu prednost. Čuo sam neke komentare da bi bilo dobro da se kapetan promijeni jer ovaj nije dobar", zanima Dominika dok Zorana muče druge brige: Cijeli smo se dali tom plesu i nadamo se da će nam ta tri kilograma nadoknaditi to što nismo vježbali." Neki kandidati hrabro ulaze u vaganje jer znaju koliko su radili prošli ciklus. Nemam nikakav strah, nisam ni razmišljala o toj vagi, što bude - bude", kaže Ema, a Nena nastavlja: Na vagu uvijek dolazim s nekim pritiskom koji nestane čim počne vaga."

icon-expand Crveni tim, Život na vagi FOTO: RTL