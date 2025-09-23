Emisije
Život na vagi

Novi obračun na vagi! 'Nemam više elana i energije!'

Evo što će se dogoditi u novoj epizodi 'Života na vagi'

RTL.hr
23.09.2025 10:22

O tome tko ostaje, a tko odlazi ponovno će odlučiti crvena linija! Emocije su na vrhuncu, napetost raste dok se kandidati pripremaju na još jedan izlazak pred vagu u novoj epizodi 'Života na vagi' večeras u 21.15 na RTL-u.

Doživio sam jedno emotivno pražnjenje. Jednostavno sam osjećao da više nemam elana i energije da ih guram u trenutku kad oni sami sebe ne mogu pogurati", priznaje Edo.

Edo i GallaSandalla, Život na vagi
Edo i GallaSandalla, Život na vagi FOTO: RTL

I dok se u jednom timu propituje kapetanska uloga, u drugome se nadaju da će im plesna pobjeda donijeti ključnu prednost. Čuo sam neke komentare da bi bilo dobro da se kapetan promijeni jer ovaj nije dobar", zanima Dominika dok Zorana muče druge brige: Cijeli smo se dali tom plesu i nadamo se da će nam ta tri kilograma nadoknaditi to što nismo vježbali."

Neki kandidati hrabro ulaze u vaganje jer znaju koliko su radili prošli ciklus. Nemam nikakav strah, nisam ni razmišljala o toj vagi, što bude - bude", kaže Ema, a Nena nastavlja: Na vagu uvijek dolazim s nekim pritiskom koji nestane čim počne vaga."

Crveni tim, Život na vagi
Crveni tim, Život na vagi FOTO: RTL

No sumnje ipak bacaju sjenu na timski duh. Ovo je možda prvi tjedan da nisam imao najbolji osjećaj", priznaje Dominik, a i trenerica Mirna zna što je u igri: Imamo tri kilograma prednosti, samo se nadam da neću morati iskoristiti patkicu."

Tko će preživjeti crvenu liniju, a tko pakirati kofere - doznat ćete u najnapetijem vaganju dosad! Novu epizodu 'Života na vagi' gledajte od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

život na vagi GallaSandalla edin mehmedović
Život na vagi

GallaSandalla iz 'Života na vagi' za RTL.hr o svađi s Edom i crvenom timu: 'Ne mogu se poistovjetiti gotovo ni s kim i svi žele samo drame'

Život na vagi

Trenerica Mirna s kolegom podijelila svoju metodu nošenja sa stresom: 'Negdje gdje ću biti sama sa sobom'

