Novi šokovi u showu: 'Bez trenera i još smo u timovima, stvarno ne znam kako će to donijeti minus na vagi'

Prema izgubljenoj tjelesnoj masi, trenutačno su najbolji natjecatelji Alina i Esmir koji su dobili priliku birati članove svojih timova. Alina je odabrala Mariju, Tomislava, Nikolinu, Antoniju i crvenu majicu, a Esmir Matea, Antonija, Davorku, Ivicu i plavu majicu. Iskreno, mi se najviše i družimo. Četvero muških i Davorka - nekako najbolje funkcioniramo", komentirao je Mateo svoj tim.

Alina i Esmir nisu kapetani timova, njih će tek odabrati, no čekao ih je i prvi timski trening. Nažalost, mislim da će me moj odabir srcem stajati finala", promislila je Alina kad je shvatila da je Esmir odigrao vrlo taktički. No kad su došli u teretanu, dočekalo ih je još jedno iznenađenje jer je svaki tim trebao vježbati u odvojenim teretanama, i to bez trenera! Cijeli ciklus bez trenera i još smo u timovima - kako će to donijeti minus na vagi, stvarno ne znam, ali svi ćemo se boriti", rekao je Mateo.

Davorka je rekla kako joj je super s dečkima koji se stalno šale i osjeća se kao princeza u njihovu društvu, a i crveni su se odmah bacili u akciju i počeli ozbiljno s treningom. Kapetani u plavom timu mogu biti ili Esmir ili ja. Ali možda čak i dama bude kapetan", rekao je Mateo prije nego što su oba tima odlučili tko će im biti vođe. Cure se čine nabrijano na treningu", rekao je Tomislav, jedini dečko u crvenom timu, a Nikolina baš vjeruje u njih sve.