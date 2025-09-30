Novi trener Stjepan Ursa brutalno iskren: 'Žene su danas pokazale da su vrijednije od muškaraca!'

"Ovo je trening života, ovo je trening izdržljivosti, snage i probijanja naših granica", komentirao je Galla, vidno iscrpljen, ali sretan nakon treninga. Njegov kolega Domagoj se složio, dodavši kako je Ursin stil jedinstven. "Koliko god je to bilo sve kroz šalu i zezanciju, trening je bio top. Na kraju se osjećaš umorno, a ugodno", objasnio je. Čini se da je upravo ta kombinacija vojničke discipline i humora ono što je kandidatima trebalo. "Baš voli udariti gdje ne smije. Inspirira te. Ima taj baš vojnički stav", dodao je Galla, opisujući kako Ursa zna pronaći pravu riječ da potakne natjecatelje, čak i kada misle da ne mogu dalje.

Iako je cijeli tim ostavio snažan dojam na novog trenera, Ursa nije krio posebno oduševljenje ženskim dijelom ekipe. Tijekom jedne od najtežih vježbi, dok je Nena davala sve od sebe, Ursa je glasno odbrojavao: "Ajmo, zadnjih 10 sekundi! 9... kao Nena Braun... 7, 6, 5... to je ta! Broj jedan!" Njegovo divljenje tu nije stalo. "Ona ulazi u tu priču, razvaljuje, kida! Upravo je pokazala da njezina visina apsolutno nema nikakve veze s tim koliko ona zaista želi smršavjeti i dovesti sebe u red. To se vidi", izjavio je ponosno. U naletu euforije, vidjevši kako se žene bore, uzviknuo je: "Kako gine! Kakav Messi, kakav Ronaldo? Sneki!" Na kraju iscrpljujućeg treninga, Stjepan je sažeo svoje dojmove u rečenicu koja će se dugo pamtiti. "Žene su pokazale danas da su vrijednije od muškaraca", rekao je bez zadrške, dodavši kako je gledati ih dok treniraju "milina".

Nakon svega, Stjepan Ursa priznao je da su ga kandidati potpuno iznenadili. "Stvarno su bili dobri. Pokazali su da su kondicijski spremni, pa čak i za ovaj način treninga. Nije lagano okretati gumu od 80 kila. Napravili su dobar posao", zaključio je. Svojim je novim pulenima za kraj dao i savjet za život, moto kojim se i sam vodi: "Nema 'ne ide'. A to znači da stvarno, i kada ne ide – nema 'ne ide'. To je ono što mene vodi kroz život." Poruka je to koja je, sudeći po njihovim ozarenim, iako umornim licima, duboko odjeknula među kandidatima.

