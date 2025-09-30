Novi trener 'Života na vagi' oduševljen Dudom: 'Pokazao je da su godine samo broj, glava igra više od tijela!'

"Udara kao mladić," uzviknuo je Stjepan, vidno iznenađen energijom najstarijeg natjecatelja, dodavši u šali: "Tek ti je 17." Dudina izvedba na treningu, koji bi i profesionalce ostavio bez daha, jasno je pokazala da se ispod mirne vanjštine krije neslomljiva volja. Tijekom najtežih trenutaka vježbe, kada je Dubravku ponestajalo daha, Stjepan ga je neprestano bodrio i usmjeravao. "Samo diši. Bitno je da dišeš. Možeš ti to," ponavljao je, prepoznavši da se Dudo ne bori samo s fizičkim naporom, već i s vlastitim granicama. Njegova sposobnost da izdrži do samog kraja, potaknut trenerovim riječima, postala je tiha inspiracija za cijeli tim.

Nakon što je Dudo uspješno završio iscrpljujući set vježbi, Stjepan je sažeo svoje dojmove u rečenicu koja odjekuje kao glavna poruka epizode. "Ja mislim da je u biti pokazao da su godine samo broj i da tu ipak glava igra puno, puno više od tijela," zaključio je trener. Ovim riječima nije samo pohvalio Dubrav, već je i ostalim kandidatima, ali i gledateljima, poslao snažnu poruku. U borbi s kilogramima i životnim izazovima, odlučnost, mentalna čvrstina i volja često su presudni faktori, važniji čak i od fizičkih predispozicija.

