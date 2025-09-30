Emisije
Život na vagi

Novi trener 'Života na vagi' oduševljen Dudom: 'Pokazao je da su godine samo broj, glava igra više od tijela!'

Stjepan, trener vojničkog pristupa, odmah je uveo "military drill" trening bez praštanja, najavivši kandidatima da ih čeka pakao. Dok su se i znatno mlađi natjecatelji borili s intenzitetom vježbi koje su uključivale udaranje teškim čekićem po gumama i naporne čučnjeve, Dudo je pokazao zavidnu snagu i izdržljivost

RTL.hr
30.09.2025 13:00

"Udara kao mladić," uzviknuo je Stjepan, vidno iznenađen energijom najstarijeg natjecatelja, dodavši u šali: "Tek ti je 17." Dudina izvedba na treningu, koji bi i profesionalce ostavio bez daha, jasno je pokazala da se ispod mirne vanjštine krije neslomljiva volja. Tijekom najtežih trenutaka vježbe, kada je Dubravku ponestajalo daha, Stjepan ga je neprestano bodrio i usmjeravao. "Samo diši. Bitno je da dišeš. Možeš ti to," ponavljao je, prepoznavši da se Dudo ne bori samo s fizičkim naporom, već i s vlastitim granicama. Njegova sposobnost da izdrži do samog kraja, potaknut trenerovim riječima, postala je tiha inspiracija za cijeli tim.

Stjepan Ursa, Dubravko, Život na vagi
Stjepan Ursa, Dubravko, Život na vagi FOTO: RTL

Nakon što je Dudo uspješno završio iscrpljujući set vježbi, Stjepan je sažeo svoje dojmove u rečenicu koja odjekuje kao glavna poruka epizode. "Ja mislim da je u biti pokazao da su godine samo broj i da tu ipak glava igra puno, puno više od tijela," zaključio je trener. Ovim riječima nije samo pohvalio Dubrav, već je i ostalim kandidatima, ali i gledateljima, poslao snažnu poruku. U borbi s kilogramima i životnim izazovima, odlučnost, mentalna čvrstina i volja često su presudni faktori, važniji čak i od fizičkih predispozicija.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

