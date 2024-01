'Novi život': Prve dane nove godine Šepić sa suprugom proveo u BiH, pridružili im se i Silvija i Mislav

"Novi život", napisao je Mislav Šepić uz fotografiju te pokazao kako su se on i supruga proveli nakon što je show 'Život na vagi' završio.

Kad smo razgovarali s Mislavom o tom putovanju, rekao je kako će se, naravno, opustiti, no sve u granicama te nakon povratka za njega kreće ponovna borba s kilogramima. Kaže kako je sada na redu održavanje, koje će se nastaviti do kraja života. U showu je, osim gubitka kilograma, došao i do nekih spoznaja.