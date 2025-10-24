Emisije
Život na vagi

Novo iskušenje u 'Životu na vagi': 'Mogu pojesti deset štrukli... ali nama je za dva dana vaga!'

U kampu 'Života na vagi' vlada napetost jer je pred kandidatima novi mali izazov. Mare i Josipa odmah nagađaju da ih čeka iskušenje s hranom

RTL.hr
24.10.2025 11:14

Moguće da će biti ili zlatna ulaznica ili neki imunitet, ali opet, ima dosta njih koji mogu puno pojesti", kaže Mare koja dobro zna da svaka odluka ima cijenu: Svima je cilj ostati ovdje, ali trebamo dobro razmisliti."

Josipa, pak, sve promatra strateški. Oni neće nitko jesti jer nema smisla. Dominik ima zlatnu ulaznicu, a oni dvoje i da jedu - koji je smisao? Znači, nema šanse. S obzirom na to da imaju jedan glas više i ako ne iskoristimo bilo što, leti netko od plavih."

Izazov, Život na vagi
Izazov, Život na vagi FOTO: RTL

Kako bi dodatno odmjerile situaciju, odlučuju razgovarati s Antom, no Mare nije previše optimistična. Ante baš i ne igra za plavi tim, ništa dogovori, on jednostavno igra za sebe", objašnjava.

Danas ćete imati priliku kušati prave zagorske štrukle, a kako bismo zadovoljili sva nepca, imamo i slanu i slatku verziju", najavljuje Antonija, a reakcije su šarolike. Nisam tip štrukli, ja sam više burgera, pizza i janjetine", smije se Mare. Štrukle nisam nikada probala. Planiram igrati, ali više - ne igrati", iskreno kaže Nena.

Josipa i Mare, Život na vagi
Josipa i Mare, Život na vagi FOTO: RTL

Ulog je ozbiljan - pobjednik može osvojiti prednost na vaganju, a svaka pojedena štrukla donosi 0,2 kilograma prednosti. No svaka slana ima 300 kalorija, a slatka čak 320! A pravila su jasna: štrukla koja nije pojedena do kraja - ne računa se.

Volim to iskušenje da vidim kako tko razmišlja glavom", priznaje Mare. A dok se svi pripremaju za izazov, Ante zadržava svoj prepoznatljiv stav: Ničega se ne bojim. Idem kako sam i ušao u ovaj show - bez straha." Josipa otkriva kako postoje pregrade između kandidata da ne mogu vidjeti tko što jede, a Mare, uvijek iskrena, završava s mišlju koja najbolje opisuje dilemu večeri: Mogu sad, naprimjer, pojesti deset štrukli, ali nama je za dva dana vaga i to nećemo moći izgubiti do kraja."

Mare, Život na vagi
Mare, Život na vagi FOTO: RTL

Treneri su za kandidate pripremili i posebna iznenađenja, a tko će popustiti pred iskušenjem - pogledajte večeras u 20.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

