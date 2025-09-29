Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Nutricionistica Martina iz 'Života na vagi' objasnila što se kandidatima događa već u prvom tjednu showa zbog pravilne prehrane i tjelovježbe

Nutricionistica Martina objasnila je kroz koji proces prolaze kandidati 'Života na vagi'

RTL.hr
29.09.2025 14:34

Nutricionistica Martina Linarić, koju gledateljima RTL-a najpoznatija iz showa 'Život na vagi', gostovala je u Net.hr podcastu 'Bez uputnice gdje je govorila o zdravoj prehrani, njezinom utjecaju na cjelokupno zdravlje te o kandidatima 'Života na vagi' te koliko ta prehrana već u prvom tjednu djeluje pogodno na njihov organizam. 

Svi kandidati prije ulaska u show prolaze kroz detaljne liječničke preglede, a već u prvom tjednu, kaže Martina, pokazuju odlične rezultate.

"Rezultati dolaze u kratko vrijeme. Čim vi regulirate hranu, odnosno ja prvenstveno gledam da kroz sve planove prehrane koje radim kandidatima, kako oni uvijek imaju povišeni krvni tlak, povišeni šećer u krvi inzulinske rezistencije, a to su nekakve klasične bolesti s kojima oni dolaze....uvijek gledam da držimo razinu šećera u krvi pod jednakim razinama i na taj način vi već pomažete organima da ne luče toliko puno inzulina. Recimo, gušterača da izbacuje nepotrebno i zapravo dolazite do poboljšanog stanja u organizmu u relativno vrlo brzo i kratko vrijeme, naravno i fizička aktivnost doprinosi jer oni postaju puno aktivniji, ali sukladno tome ja njima moram dati dovoljno nutrijenata i energije putem hrane da mogu obaviti tu aktivnost, da opet ne bi upali u nekakva upalna stanja. Jer vi, kada imate pretjeranu fizičku aktivnost, a kad ne jedete, naravno da se organizam povlači u sebe, usporava svoj rad i možda se stvaraju upalna stanja koje želimo izbjeći jer želimo oporaviti organizam, a ne ga dodatno ugušiti. To je vrlo česta pojava, da mi već u prvom tjednu našeg showa i druženja, kontaktiramo kardiologe i liječnike da im se korigira terapija", rekla je Martina. 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Otkrila je kako je prekomjerna tjelesna težina, u njihovom slučaju, posljedica i određenih trauma. 

"To su obično problemi nekakve privatne privatne prirode. Jesu li to traume iz djetinjstva, obiteljski problemi, problemi s partnerima ili problemi na poslu ili neprihvaćenost od okoline. Znači, postoji puno stanja s kojima se oni bore svih tih 100 dana koliko mi provedemo zajedno i tu intenzivno rade sa svojim psiholozima i zapravo na njima točno vidite u tim nekim periodima kada je osoba možda loše jer je izdvojena iz neke svoje sredine u izolaciju. I tu, naravno, naviru emocije, jer vi niste u svom prirodnom okruženju, nego ste ipak malo izolirani i u kontaktu ste samo s trenerima i nutricionistima. Nema vanjskih utjecaja na vas. Ljudi često znaju pasti i to se dosta vidi. Pa se zna dogoditi da ne spavaju dobro jer stalno vrte po glavi neke svoje epizode, filmove. Onda, naravno, dolaze neispavani i na trening, onda im se neka hrana ne jede, nego imaju baš određeno što bi jeli, a toga nema. To je vrlo zamršena i kompleksna situacija gdje mi svi zajedno moramo uprijeti snagu da kod tih osoba dođe do nekih rezultata, odnosno da osoba shvati koliko mu je zapravo pomoć potrebna", naglasila je. 

Sve o zdravoj prehrani, ali i o 'Životu na vagi' pogledajte u podcastu

 

život na vagi martina linarić
Život na vagi

Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' podijelili video s vjenčanja: 'Ti si moje ono nešto'

Život na vagi

Nena iz 'Života na vagi' o tri kćerke i suprugu: 'Kad bih pobijedila, odvela bih ih na dugo očekivano putovanje u Disneyland