Nutricionistica Martina iz 'Života na vagi' objasnila što se kandidatima događa već u prvom tjednu showa zbog pravilne prehrane i tjelovježbe

Nutricionistica Martina Linarić, koju gledateljima RTL-a najpoznatija iz showa 'Život na vagi', gostovala je u Net.hr podcastu 'Bez uputnice gdje je govorila o zdravoj prehrani, njezinom utjecaju na cjelokupno zdravlje te o kandidatima 'Života na vagi' te koliko ta prehrana već u prvom tjednu djeluje pogodno na njihov organizam.
Svi kandidati prije ulaska u show prolaze kroz detaljne liječničke preglede, a već u prvom tjednu, kaže Martina, pokazuju odlične rezultate.
"Rezultati dolaze u kratko vrijeme. Čim vi regulirate hranu, odnosno ja prvenstveno gledam da kroz sve planove prehrane koje radim kandidatima, kako oni uvijek imaju povišeni krvni tlak, povišeni šećer u krvi inzulinske rezistencije, a to su nekakve klasične bolesti s kojima oni dolaze....uvijek gledam da držimo razinu šećera u krvi pod jednakim razinama i na taj način vi već pomažete organima da ne luče toliko puno inzulina. Recimo, gušterača da izbacuje nepotrebno i zapravo dolazite do poboljšanog stanja u organizmu u relativno vrlo brzo i kratko vrijeme, naravno i fizička aktivnost doprinosi jer oni postaju puno aktivniji, ali sukladno tome ja njima moram dati dovoljno nutrijenata i energije putem hrane da mogu obaviti tu aktivnost, da opet ne bi upali u nekakva upalna stanja. Jer vi, kada imate pretjeranu fizičku aktivnost, a kad ne jedete, naravno da se organizam povlači u sebe, usporava svoj rad i možda se stvaraju upalna stanja koje želimo izbjeći jer želimo oporaviti organizam, a ne ga dodatno ugušiti. To je vrlo česta pojava, da mi već u prvom tjednu našeg showa i druženja, kontaktiramo kardiologe i liječnike da im se korigira terapija", rekla je Martina.
Otkrila je kako je prekomjerna tjelesna težina, u njihovom slučaju, posljedica i određenih trauma.
"To su obično problemi nekakve privatne privatne prirode. Jesu li to traume iz djetinjstva, obiteljski problemi, problemi s partnerima ili problemi na poslu ili neprihvaćenost od okoline. Znači, postoji puno stanja s kojima se oni bore svih tih 100 dana koliko mi provedemo zajedno i tu intenzivno rade sa svojim psiholozima i zapravo na njima točno vidite u tim nekim periodima kada je osoba možda loše jer je izdvojena iz neke svoje sredine u izolaciju. I tu, naravno, naviru emocije, jer vi niste u svom prirodnom okruženju, nego ste ipak malo izolirani i u kontaktu ste samo s trenerima i nutricionistima. Nema vanjskih utjecaja na vas. Ljudi često znaju pasti i to se dosta vidi. Pa se zna dogoditi da ne spavaju dobro jer stalno vrte po glavi neke svoje epizode, filmove. Onda, naravno, dolaze neispavani i na trening, onda im se neka hrana ne jede, nego imaju baš određeno što bi jeli, a toga nema. To je vrlo zamršena i kompleksna situacija gdje mi svi zajedno moramo uprijeti snagu da kod tih osoba dođe do nekih rezultata, odnosno da osoba shvati koliko mu je zapravo pomoć potrebna", naglasila je.
Sve o zdravoj prehrani, ali i o 'Životu na vagi' pogledajte u podcastu.