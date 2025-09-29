Nutricionistica Martina iz 'Života na vagi' objasnila što se kandidatima događa već u prvom tjednu showa zbog pravilne prehrane i tjelovježbe

Nutricionistica Martina Linarić, koju gledateljima RTL-a najpoznatija iz showa 'Život na vagi', gostovala je u Net.hr podcastu 'Bez uputnice gdje je govorila o zdravoj prehrani, njezinom utjecaju na cjelokupno zdravlje te o kandidatima 'Života na vagi' te koliko ta prehrana već u prvom tjednu djeluje pogodno na njihov organizam.

Svi kandidati prije ulaska u show prolaze kroz detaljne liječničke preglede, a već u prvom tjednu, kaže Martina, pokazuju odlične rezultate.

"Rezultati dolaze u kratko vrijeme. Čim vi regulirate hranu, odnosno ja prvenstveno gledam da kroz sve planove prehrane koje radim kandidatima, kako oni uvijek imaju povišeni krvni tlak, povišeni šećer u krvi inzulinske rezistencije, a to su nekakve klasične bolesti s kojima oni dolaze....uvijek gledam da držimo razinu šećera u krvi pod jednakim razinama i na taj način vi već pomažete organima da ne luče toliko puno inzulina. Recimo, gušterača da izbacuje nepotrebno i zapravo dolazite do poboljšanog stanja u organizmu u relativno vrlo brzo i kratko vrijeme, naravno i fizička aktivnost doprinosi jer oni postaju puno aktivniji, ali sukladno tome ja njima moram dati dovoljno nutrijenata i energije putem hrane da mogu obaviti tu aktivnost, da opet ne bi upali u nekakva upalna stanja. Jer vi, kada imate pretjeranu fizičku aktivnost, a kad ne jedete, naravno da se organizam povlači u sebe, usporava svoj rad i možda se stvaraju upalna stanja koje želimo izbjeći jer želimo oporaviti organizam, a ne ga dodatno ugušiti. To je vrlo česta pojava, da mi već u prvom tjednu našeg showa i druženja, kontaktiramo kardiologe i liječnike da im se korigira terapija", rekla je Martina.