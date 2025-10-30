Nutricionistica Martina iz 'Života na vagi' se oprostila od kandidata i dirnula pratitelje: 'Drago mi je biti dio priče u kojoj mijenjamo živote divnih ljudi'

Na fotografiji Martina pozira nasmijana u društvu kandidata iz 'Života na vagi' . U dirljivom opisu, Martina je otkrila koliko joj znači biti dio tima. "Zaista mi je neizmjerno drago biti dio ovog tima i ove priče. Priče u kojoj svakodnevno mijenjamo živote divnih ljudi - ne samo izvana, nego i iznutra. Proces gubitka suvišnih kilograma nije samo fizički put to je duboka promjena koja zahvaća svaku razinu našeg bića: mentalnu, fizičku i duhovnu. U tom procesu ne učimo samo kako jesti drugačije, nego i kako misliti, osjećati i voljeti sebe na nov, zdraviji način", poručila je u opisu i dodala:

"Na tom putu, kao i svakom drugom, ima uspona i padova, trenutaka sumnje, nesuglasica i umora, ali i onih predivnih trenutaka ponosa, snage i vjere u sebe i proces promjene jer ništa što vrijedi ne dolazi lako. Ali kad vjeruješ u proces i sebe, kad radiš srcem i imaš podršku sve prepreke postaju koraci prema naprijed. Kao nutricionist i mentor uvijek s ljubavlju i radošću dijelim svoje znanje, iskustvo i energiju s vama jer znam da svaka mala promjena vodi do velikih rezultata. Budite strpljivi, nježni prema sebi i ne zaboravite uspjeh je tu, odmah iza ugla."

Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.