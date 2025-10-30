Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Nutricionistica Martina iz 'Života na vagi' se oprostila od kandidata i dirnula pratitelje: 'Drago mi je biti dio priče u kojoj mijenjamo živote divnih ljudi'

Poznata nutricionistica Martina iz 'Života na vagi', novom je objavom na Instagramu dirnula pratitelje, podijelivši fotografiju s kandidatima

RTL.hr
30.10.2025 09:50

Na fotografiji Martina pozira nasmijana u društvu kandidata iz 'Života na vagi'. U dirljivom opisu, Martina je otkrila koliko joj znači biti dio tima. "Zaista mi je neizmjerno drago biti dio ovog tima i ove priče. Priče u kojoj svakodnevno mijenjamo živote divnih ljudi - ne samo izvana, nego i iznutra. Proces gubitka suvišnih kilograma nije samo fizički put to je duboka promjena koja zahvaća svaku razinu našeg bića: mentalnu, fizičku i duhovnu. U tom procesu ne učimo samo kako jesti drugačije, nego i kako misliti, osjećati i voljeti sebe na nov, zdraviji način", poručila je u opisu i dodala:

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Na tom putu, kao i svakom drugom, ima uspona i padova, trenutaka sumnje, nesuglasica i umora, ali i onih predivnih trenutaka ponosa, snage i vjere u sebe i proces promjene jer ništa što vrijedi ne dolazi lako. Ali kad vjeruješ u proces i sebe, kad radiš srcem i imaš podršku sve prepreke postaju koraci prema naprijed. Kao nutricionist i mentor uvijek s ljubavlju i radošću dijelim svoje znanje, iskustvo i energiju s vama jer znam da svaka mala promjena vodi do velikih rezultata. Budite strpljivi, nježni prema sebi i ne zaboravite uspjeh je tu, odmah iza ugla."

Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':

Martina Život na vagi
Život na vagi

Edo u dosad najemotivnijem izdanju uputio zahvalu svojim kolegicama: 'Obogatile ste me na mnogo načina'

Moglo bi te zanimati

Edo u dosad najemotivnijem izdanju uputio zahvalu svojim kolegicama: 'Obogatile ste me na mnogo načina'

Jesu li ovo najemotivniji trenuci sezone 'Života na vagi'? Domagoj se zahvalio i rasplakao pred trenerom

Edo nije štedio riječi za svoju favoritkinju: 'Ta žena je fascinantna, može biti uzor svima!'

Dominikova iskrena ispovijest uoči finala 'Života na vagi': 'Ovaj cijeli proces je izvukao puno lošeg iz mene'

Pobjednik 'Života na vagi' Josip Čapo finalistima otkrio tajnu uspjeha: 'Poderao sam sve tenisice!'

Domagoj i Dudo pomeli protivnike u napetom izazovu: 'Nismo uopće imali konkurenciju!'