Nutricionistica: 'Očekivala sam više od Marije s obzirom na to da je po struci kuharica'. Ona: 'Svih sedam sati bila sam u kafani'

Najčitanije

Brak na prvu Veliki dan! Sinčić Andree i Marka iz 'Braka na prvu' slavi prvi rođendan: 'Volimo te više nego što riječi mogu opisati'

Večera za 5 Željka osvojila maksimalni broj bodova, ali pobjedu je odnio Goran: 'Nisam očekivao, mislio sam da im se neće svidjeti'

Brak na prvu Čestitamo! Mura Klara i Marko iz 'Braka na prvu' postali roditelji: Na svijet je stigao sin

Večera za 5 Goran za RTL.hr o pobjedi u 'Večeri za 5'! Otkrio što će učiniti s glavnom nagradom: 'Kontam...'