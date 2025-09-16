'Od kukanja nema ništa'! Novi izazov je pred ekipom, gubitnici ostaju bez najvažnijeg segmenta natjecanja!

"Atmosfera je bila osrednja, kao što zna biti", otkrila je Snežana. Plavi tijekom vožnje razgovaraju o Tamari, koja je bila jaka karika. "Ema može jako puno, mlada je, ali je još mlada, nije svjesna što ona sve može i mislim da će joj vrijeme ovdje jako goditi da vidi za što je sve sposobna", otkrio je, pak, Zvone.

Tijekom vožnje prema novom izazovu, Zvone je motivirao ekipu. "Od kukanja nema ništa", zaključio je. "Bit će nešto jako zanimljivo, vidim loptice, koševe", otkrila je o izazovu Josipa. "Mislim da su svjesni da će završiti u bazenu, zbunjeni su", zaključila je o novom izazovu trenerica Mirna.

"Ima li boljeg načina potaknuti krv da kola žilama od jutarnjeg kupanca. Na vašem izazovu nalazi se 12 tisuća loptica. U sat vremena morate što više loptica skupiti u košaru tima. Onaj tim koji ih skupi više, osvaja današnji izazov i osvaja teretanu i trenera do kraja ciklusa, što znači da gubitnici gube trenera i teretanu do kraja ciklusa, odnosno do posljednjeg treninga prije zadnjeg vaganja", objasnio je trener Edo prije početka novog izazova.

