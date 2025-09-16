Emisije
Život na vagi

'Od kukanja nema ništa'! Novi izazov je pred ekipom, gubitnici ostaju bez najvažnijeg segmenta natjecanja!

Kišni dan pred novi izazov

RTL.hr
16.09.2025 12:44

"Atmosfera je bila osrednja, kao što zna biti", otkrila je Snežana. Plavi tijekom vožnje razgovaraju o Tamari, koja je bila jaka karika. "Ema može jako puno, mlada je, ali je još mlada, nije svjesna što ona sve može i mislim da će joj vrijeme ovdje jako goditi da vidi za što je sve sposobna", otkrio je, pak, Zvone.

Kate i Zoran, Život na vagi
Kate i Zoran, Život na vagi FOTO: RTL

Tijekom vožnje prema novom izazovu, Zvone je motivirao ekipu. "Od kukanja nema ništa", zaključio je. "Bit će nešto jako zanimljivo, vidim loptice, koševe", otkrila je o izazovu Josipa. "Mislim da su svjesni da će završiti u bazenu, zbunjeni su", zaključila je o novom izazovu trenerica Mirna.

Bazen, Život na vagi
Bazen, Život na vagi FOTO: RTL

"Ima li boljeg načina potaknuti krv da kola žilama od jutarnjeg kupanca. Na vašem izazovu nalazi se 12 tisuća loptica. U sat vremena morate što više loptica skupiti u košaru tima. Onaj tim koji ih skupi više, osvaja današnji izazov i osvaja teretanu i trenera do kraja ciklusa, što znači da gubitnici gube trenera i teretanu do kraja ciklusa, odnosno do posljednjeg treninga prije zadnjeg vaganja", objasnio je trener Edo prije početka novog izazova.

U izazovu je i patkica spasenja, a tko će je moći iskoristiti - doznajte od 21.15 sati u novoj epizodi 'Života na vagi' ili već sada na na platformi Voyo.

Ivan iz 'Života na vagi' napokon zadovoljan izgubljenim kilograma: Evo koliko ima nakon tri ciklusa

Život na vagi

Što će se dogoditi u novoj epizodi 'Života na vagi'? 'Laž nikad nije dobra opcija'

