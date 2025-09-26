'Odmah sam ih prepoznao!' Mirna Zokiju priredila iznenađenje koje će pamtiti cijeli život

Trenerica Mirna Čužić odlučila je razveseliti kandidata Zorana i priredila mu posebno iznenađenje koje ga je ostavilo bez riječi. Znajući da je u osnovnoj školi trenirao hrvanje, Mirna ga je odvela na trening, ali ne bilo kakav. Dočekali su ga bivši olimpijci i treneri Nenad i Neven Žugaj, poznata braća iz svijeta hrvatskog hrvanja. "Odmah sam ih prepoznao jer dečki su baš poznati po svojim sportskim rezultatima," rekao je oduševljeni Zoran. Braća Žugaj nisu došli praznih ruku, za Zokija su pripremili pravi trening: zagrijavanje, tehnike i motivaciju.
Cijela scena bila je prožeta emocijama, ali i ponosom, kako kod Zorana, tako i kod Mirne. Zoran je već ranije govorio da želi ponovno rekreativno trenirati hrvanje, a ovaj dan možda bude upravo onaj koji mu je promijenio sve.
