'Odmah sam ih prepoznao!' Mirna Zokiju priredila iznenađenje koje će pamtiti cijeli život

Trenerica Mirna Čužić odlučila je razveseliti kandidata Zorana i priredila mu posebno iznenađenje koje ga je ostavilo bez riječi. Znajući da je u osnovnoj školi trenirao hrvanje, Mirna ga je odvela na trening, ali ne bilo kakav. Dočekali su ga bivši olimpijci i treneri Nenad i Neven Žugaj, poznata braća iz svijeta hrvatskog hrvanja. "Odmah sam ih prepoznao jer dečki su baš poznati po svojim sportskim rezultatima," rekao je oduševljeni Zoran . Braća Žugaj nisu došli praznih ruku, za Zokija su pripremili pravi trening: zagrijavanje, tehnike i motivaciju.

Cijela scena bila je prožeta emocijama, ali i ponosom, kako kod Zorana, tako i kod Mirne. Zoran je već ranije govorio da želi ponovno rekreativno trenirati hrvanje, a ovaj dan možda bude upravo onaj koji mu je promijenio sve.

