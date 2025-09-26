Emisije
Život na vagi

'Odmah sam ih prepoznao!' Mirna Zokiju priredila iznenađenje koje će pamtiti cijeli život

Trenerica Mirna odlučila je Zorana iznenaditi na poseban način, vratila ga je u sport koji mu je obilježio djetinjstvo. Nije skrivao oduševljenje

RTL.hr
26.09.2025 12:21

Trenerica Mirna Čužić odlučila je razveseliti kandidata Zorana i priredila mu posebno iznenađenje koje ga je ostavilo bez riječi. Znajući da je u osnovnoj školi trenirao hrvanje, Mirna ga je odvela na trening, ali ne bilo kakav. Dočekali su ga bivši olimpijci i treneri Nenad i Neven Žugaj, poznata braća iz svijeta hrvatskog hrvanja. "Odmah sam ih prepoznao jer dečki su baš poznati po svojim sportskim rezultatima," rekao je oduševljeni Zoran. Braća Žugaj nisu došli praznih ruku, za Zokija su pripremili pravi trening: zagrijavanje, tehnike i motivaciju. 

Zoran i braća Žugaj, Život na vagi
Zoran i braća Žugaj, Život na vagi FOTO: RTL

Cijela scena bila je prožeta emocijama, ali i ponosom, kako kod Zorana, tako i kod Mirne. Zoran je već ranije govorio da želi ponovno rekreativno trenirati hrvanje, a ovaj dan možda bude upravo onaj koji mu je promijenio sve.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

