Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Ohrabrenje, smijeh i zajedništvo! Trenerica Mirna ponosna na svoj tim, na Instagramu podijelila fotku: 'Idemo plavi tim'

Na fotki poziraju nasmijani, a u opisu je napisala: 'Idemo plavi tim!'

RTL.hr
15.09.2025 16:08

Trenerica Mirna na Instagramu je podijelila fotografiju sa svojim plavim timom. Na fotki poziraju nasmijani, a u opisu je napisala: "Idemo plavi tim!"

Mirna, Život na vagi
Mirna, Život na vagi FOTO: RTL

Podsjetimo, trenerica Mirna pomogla je najmlađoj kandidatkinji Emi koja je cijeli život osjećala strah od vode i ronjenja, no zahvaljujući Mirni, odlučila je stati tome na kraj.

"Napokon sam prebrodila strah koji je bio tu cijeli život", rekla je Ema kroz osmijeh nakon što je napravila ono što do sada nikad nije, skočila u bazen. Trening u vodi s Mirnom bio je pun emocija i ohrabrenja. Krenule su korak po korak, a Ema je svaki trenutak iskoristila za vlastiti napredak. Najposebniji trenutak dogodio se kada je prvi put skočila s visine, nešto što si nije mogla ni zamisliti do prije nekoliko dana.

Plavi tim, Život na vagi
Plavi tim, Život na vagi FOTO: RTL

Osim toga, prošli su tjedan uz pjesmu, smijeh i ples, plavi kandidati spontano zapjevali i zaplesali kolo u bazenu, pokazujući koliko im zajedništvo znači. Unatoč iscrpljenosti, pozitivna energija bila je zarazna. Trenerica Mirna nije skrivala ponos na svoj tim, fizički jačaju iz dana u dan, a i timska atmosfera postaje sve čvršća. Jedno je sigurno, plavi su ovim trenutkom napunili baterije za novi tjedan pun izazova.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Trenerica Mirna Život na vagi
Život na vagi

Ema je počela rasturati u 'Životu na vagi': 'Počela sam se gledati u ogledalo i podbradak mi je sve manji'

Moglo bi te zanimati

Ema je počela rasturati u 'Životu na vagi': 'Počela sam se gledati u ogledalo i podbradak mi je sve manji'

Mare je prava zvijezda ovosezonskog 'Života na vagi'! Karizmatična Neretvanka obožavaju i kandidati i gledatelji

Producent showa otkriva gledateljima! Znate li što se događa s kandidatima koji napuštaju 'Život na vagi'?

Tko ispada iz 'Života na vagi'? 'Nisam siguran koliko je njezin ostanak ovdje realan'

Wow! Nina iz 'Života na vagi' pokazala vitku liniju u uskoj haljini i očarala fanove

Bakljada iznenađenja, ukradene bučice, sjajni rezultati pa šok za kraj: Tko večeras napušta 'Život na vagi?