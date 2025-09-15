Ohrabrenje, smijeh i zajedništvo! Trenerica Mirna ponosna na svoj tim, na Instagramu podijelila fotku: 'Idemo plavi tim'

Trenerica Mirna na Instagramu je podijelila fotografiju sa svojim plavim timom. Na fotki poziraju nasmijani, a u opisu je napisala: "Idemo plavi tim!"

Podsjetimo, trenerica Mirna pomogla je najmlađoj kandidatkinji Emi koja je cijeli život osjećala strah od vode i ronjenja, no zahvaljujući Mirni, odlučila je stati tome na kraj.

"Napokon sam prebrodila strah koji je bio tu cijeli život", rekla je Ema kroz osmijeh nakon što je napravila ono što do sada nikad nije, skočila u bazen. Trening u vodi s Mirnom bio je pun emocija i ohrabrenja. Krenule su korak po korak, a Ema je svaki trenutak iskoristila za vlastiti napredak. Najposebniji trenutak dogodio se kada je prvi put skočila s visine, nešto što si nije mogla ni zamisliti do prije nekoliko dana.