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Život na vagi

Omiljeni trener Edo o teškom razdoblju iza njega: 'Život je odlučio održati jednu lekciju meni'

Trener Edo progovorio je o teškom razdoblju svog života iz kojeg je izvukao važnu lekciju

RTL.hr
14.11.2026 19:00

Treneru Edi iz 'Života na vagi' je ljetos dijagnosticirana ekstruzija diska L5-S1, što je teži oblik hernije diska i zbog toga je tjednima trpio snažne bolove koji su ga prikovali za kauč. Sada je progovorio o razdoblju koje je proživio. 

"Nikog kao sebe. Više od 25 godina učim ljude koliko je važno kretati se, zdravo jesti i brinuti o vlastitom tijelu. A onda je život odlučio održati jednu lekciju meni. Četiri mjeseca bez treninga. Bol, nemoć, atrofija mišića i šest kilograma više. I nikada u životu nisam toliko razmišljao o kretanju kao onda kada se nisam mogao kretati onako kako sam želio. Shvatio sam nešto što sam možda oduvijek znao, ali nikada nisam tako snažno osjetio. Kretanje nije fitness. Kretanje je sloboda. I počeo sam se pitati...Kako je ljudima koji godinama žive bez te slobode? Koji su toliko puta pokušali promijeniti svoje navike da su na kraju prestali vjerovati sebi? Jesmo li zaista toliko lijeni, nedisciplinirani i slabi? Ili smo jednostavno zaboravili kako se brinuti o sebi? Jer zanimljivo je koliko smo spremni učiniti za ljude koje volimo, a koliko često zanemarujemo osobu s kojom ćemo provesti baš svaki dan do kraja života. Sebe. Možda nam ne treba još jedna dijeta. Još jedan plan treninga. Još jedan motivacijski govor. Možda nam treba prilika da se ponovno upoznamo. O svemu tome, o svojoj ozljedi, iskustvu rada s ljudima i ideji koja se iz svega toga rodila, napisao sam novi blog. Nazvao sam ga 'Nikog kao sebe.' I možda ćeš nakon čitanja i ti sebi postaviti neka pitanja koja već dugo odgađaš", napisao je Edo u svojoj objavi. 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Inače, Edo je osvojio simpatije gledatelja u 'Životu na vagi' i dobio je sada, a i ranije veliku podršku svojih pratitelja koji su mu poželjeli da riješi sve svoje probleme sa zdravljem. 

"Ti si zaslužio oporavak jer si mnogima pomogao, utješio, bio inspiracija i uzor. Ljudino samo ozdravi nam..." - poručio mu je jedan pratitelj.

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Život na vagi

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