Omiljeni Zoki iz 'Života na vagi' otkrio kako danas stoji s kilogramima: 'Nismo roboti, ima dana kad posustanem'

Omiljeni kandidat devete sezone 'Života na vagi', Zoran, svojom iskrenošću, prizemnošću i pozitivnim stavom brzo je osvojio gledatelje, a danas otkriva kako izgleda njegova svakodnevica bez kamera. Iako priznaje da stvarni život nosi izazove i da nije uvijek lako održati disciplinu, Zoki ne odustaje. Za RTL.hr otvoreno je progovorio o kilogramima, navikama koje je zadržao, ali i prijateljstvima koja su opstala i izvan showa.

Zoki, koliko vam je danas izazovno održavati sve što ste naučili u showu Život na vagi'? Gdje ste trenutno s kilogramima u usporedbi na finale?

Svakodnevnica, skoro kao i prije showa. Radim, vozim kamion, ali sad samo na dnevnim relacijama. Treniram tri puta tjedno na grupnim treninzima s trenerom. Od finalne vage do sad sam u plusu nekih pet kilograma, ali se tako osjećam odlično. Trenutno održavam tu kilažu, ali potrudit ću se još smanjiti pa da konačno dođem do te famozne dvoznamenkaste cifre na vagi.

Koliko su vam zdrave navike postale rutina, a koliko se još morate podsjećati na disciplinu?

Naravno da ima dana kad posustanem, popijem koje pivo s ekipom, pojedem nešto nezdravo, ali u životu izvan showa je to realna situacija, nismo roboti. S obzirom na posao koji radim, trudim se koliko je maksimalno moguće paziti da su obroci zdravi te da je u obroku dobar omjer proteina, vlakana, masti, ugljikohidrata, kako su nas učili u showu.

Vidjeli smo vas u kuhinji, jeste li nakon showa zavoljeli kuhati i imate li neko jelo koje vam je postalo favorit?

Što se kuhanja tiče, kuhao sam ja i prije, samo što nisam tolko pazio na zdrave namirnice i nisam vagao, a sad to radim.

Održavate li kontakt s ekipom iz showa, s kim se najčešće čujete ili vidite?

Čujem se s ostalim kandidatima, skoro svima, jer imamo jednu zajedničku grupu na društvenoj mreži, a kad me put nanese kamionom, javim se nekome za koga znam da je iz tog kraja. U planu mi je za vrijeme godišnjeg odmora posjetiti malo kandidate uz obalu.

Kako biste opisali svoje prijateljstvo s Josipom danas i koliko vam znači to što imate jedno drugo kao podršku?

Josipu sam posjetio jednom prilikom kad sam zaglavio u Rijeci s kamionom, pa sam morao čekati drugi dan,a budući da mi je najbliža po destinaciji na moru, posjetio sam je da malo udahnem morske klime, i da zajedno prošečemo uz more. Pa tko ne voli to!

Jeste li i dalje u kontaktu s Martinom Linarić i koliko vam njezini savjeti pomažu u svakodnevici?

S Martinom se čujem isto obično online kad mi zatreba neki savjet oko recepata ili količine određene namirnice.

Imate li danas neki novi hobi ili aktivnost koja vam pomaže ostati na pravom putu?

Što se hobija tiče, osim šetnji u slobodno vrijeme, budući da je proljeće, odem vikendom pomoći prijatelju oko košnje trave, a kroz radne dane baš i nema vremena za neke hobije. Posao, trening tri puta u tjednu i to je to.