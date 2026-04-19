Život na vagi

Omiljeni Zoki iz 'Života na vagi' otkrio kako danas stoji s kilogramima: 'Nismo roboti, ima dana kad posustanem'

Zoran, svima poznat kao Zoki iz devete sezone 'Života na vagi', i nakon završetka showa ostao je vjeran zdravijem načinu života koji je ondje usvojio. Iako priznaje da stvarni život nosi svoje izazove, ne skriva kako se i dalje trudi održati balans između posla, treninga i svakodnevice

19.04.2026 08:00

Omiljeni kandidat devete sezone 'Života na vagi', Zoran, svojom iskrenošću, prizemnošću i pozitivnim stavom brzo je osvojio gledatelje, a danas otkriva kako izgleda njegova svakodnevica bez kamera.

Iako priznaje da stvarni život nosi izazove i da nije uvijek lako održati disciplinu, Zoki ne odustaje. Za RTL.hr otvoreno je progovorio o kilogramima, navikama koje je zadržao, ali i prijateljstvima koja su opstala i izvan showa.

Zoki, koliko vam je danas izazovno održavati sve što ste naučili u showu Život na vagi'? Gdje ste trenutno s kilogramima u usporedbi na finale?

Svakodnevnica, skoro kao i prije showa. Radim, vozim kamion, ali sad samo na dnevnim relacijama. Treniram tri puta tjedno na grupnim treninzima s trenerom. Od finalne vage do sad sam u plusu nekih pet kilograma, ali se tako osjećam odlično. Trenutno održavam tu kilažu, ali potrudit ću se još smanjiti pa da konačno dođem do te famozne dvoznamenkaste cifre na vagi. 

Koliko su vam zdrave navike postale rutina, a koliko se još morate podsjećati na disciplinu?

Naravno da ima dana kad posustanem, popijem koje pivo s ekipom, pojedem nešto nezdravo, ali u životu izvan showa je to realna situacija, nismo roboti. S obzirom na posao koji radim, trudim se koliko je maksimalno moguće paziti da su obroci zdravi te da je u obroku dobar omjer proteina, vlakana, masti, ugljikohidrata, kako su nas učili u showu.

Vidjeli smo vas u kuhinji, jeste li nakon showa zavoljeli kuhati i imate li neko jelo koje vam je postalo favorit?

Što se kuhanja tiče, kuhao sam ja i prije, samo što nisam tolko pazio na zdrave namirnice i nisam vagao, a sad to radim. 

Održavate li kontakt s ekipom iz showa, s kim se najčešće čujete ili vidite?

Čujem se s ostalim kandidatima, skoro svima, jer imamo jednu zajedničku grupu na društvenoj mreži, a kad me put nanese kamionom, javim se nekome za koga znam da je iz tog kraja. U planu mi je za vrijeme godišnjeg odmora posjetiti malo kandidate uz obalu. 

Kako biste opisali svoje prijateljstvo s Josipom danas i koliko vam znači to što imate jedno drugo kao podršku?

Josipu sam posjetio jednom prilikom kad sam zaglavio u Rijeci s kamionom, pa sam morao čekati drugi dan,a budući da mi je najbliža po destinaciji na moru, posjetio sam je da malo udahnem morske klime, i da zajedno prošečemo uz more. Pa tko ne voli to!

Jeste li i dalje u kontaktu s Martinom Linarić i koliko vam njezini savjeti pomažu u svakodnevici?

S Martinom se čujem isto obično online kad mi zatreba neki savjet oko recepata ili količine određene namirnice.

Imate li danas neki novi hobi ili aktivnost koja vam pomaže ostati na pravom putu?

Što se hobija tiče, osim šetnji u slobodno vrijeme, budući da je proljeće, odem vikendom pomoći prijatelju oko košnje trave, a kroz radne dane baš i nema vremena za neke hobije. Posao, trening tri puta u tjednu i to je to.

Život na vagi

Imaju poseban razlog za slavlje! Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' postali kumovi

Život na vagi

Josipa iz 'Života na vagi' za RTL.hr otkrila da je čeka operacija: 'Iznenada se dogodila ozljeda'

Moglo bi te zanimati

Sjećate li se Gabrijele iz 'Života na vagi'? Danas uživa u najljepšoj ulozi, podijelila je dirljivu fotografiju s kćerkicom

Josipa i Zoran iz 'Života na vagi' druže se i zajedno njeguju zdrave navike

Mimi iz 'Života na vagi' šokirala iskrenom objavom: 'Nisam bila dobro'

Marija iz 'Života na vagi' blista od ljubavi: Nova objava sa zaručnikom Ivanom oduševila pratitelje

Dominik iz 'Života na vagi' podijelio dirljivu obiteljsku fotografiju za Uskrs: 'Blagoslov od nas, velikih i malih'

Mare iz 'Života na vagi' o Uskrsu: 'Iz djetinjstva nemam lijepih uspomena. Cijenim priliku da sama stvaram ljepše i toplije trenutke'

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom