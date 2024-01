Ona je pripremala Gorana i Ljube za finalno vaganje: Sjećate se Jelene iz druge sezone 'Života na vagi'?

Mnogi su primijetili Jelenu Putnik, koja je bila kandidatkinja druge sezone 'Života na vagi', na finalnom vaganju ovogodišnje sezone showa, a ondje je bila podrška Goranu i Ljubi Bartuloviću s kojima je trenirala nakon njihovog izlaska iz 'Života na vagi'. Jelena je u drugu sezonu ušla sa 112,9 kilograma, a na finalnom vaganju imala je 67,7 kilograma što znači da je izgubila 45,2 kilograma.

Goran je na prvom vaganju imao 155,9 kilograma, a na finalnom 84,4 kilograma što znači da je izgubio 71,5 kilograma. Imao je 45,9 posto manje tjelesne mase i tek mu je 0,2 posto nedostajalo da se izjednači s pobjednikom Mislavom Šepićem. Ljube je na prvom vaganju imala 193,6 kilograma, a finalno vaganje je pokazalo da ima 144,3 kilograma što znači da je izgubila 49,3 kilograma. Izgubila je 25,5 posto tjelesne mase.

Jelena se zbližila u drugoj sezoni s bračnim parom Bartulović, a posvetila im je objavu na Instagramu te je pokazala kako je Goran trenirao.

"Dragi moj Gogo... Gledajući danas finale ponovno sam proživjela zadnje tjedne koje smo proveli pripremajući te za isto. Nitko, ja vjerujem osim nas dvoje neće moći znati, a niti osjetiti kakva je disciplina i snaga volje trebala da dođeš do ovog rezultata. Radim s klijentima već godinama, no, ovakvu snagu volje, maksimalno povjerenje koje sam dobila od tebe, predanost i ustrajnost, nikada ali nikada nisam doživjela kao trener. Nikada nisam bila ponosnija na nekoga nego što sam sada na tebe. Pobjeda ti je izmaknula za malo, no kada se sjetim koliko je prepreka bilo tu, te da si se morao više odricati nego ostali, da smo masu stvari morali improvizirati, ponovit ću, ponosna sam na tebe do neba i nazad. Kada se sjetim pogleda punog razočaranja što nisi u ključnom trenutku mogao u saunu a onda i sreće kada je i ova naša iz kućne radinosti donijela rezultat, kako si doslovno u dan dostizao zacrtane ciljeve, pratio strategiju, u 16 dana prije finala istopio 14 kilograma, ma ne mogu biti ne ponosna. Da, žao mi je da nisi pobijedio jer si to zaslužio. Stvarno jesi, prije svega jer si dobar i pošten čovjek, veliki radnik, a prije svega veliki prijatelj te divan otac i suprug. Zaslužio si. Za sebe. Za vašu obitelj, no nije išlo, falilo je tako malo, no dao si sve od sebe i budi ponosan. Ja jesam, tvoja draga Ljube je, djeca jesu, obitelj i prijatelji jesu, moji Lauferi jesu koji su disali s tobom zadnje dane. Ostvario si rezultat čistog obraza, samo sa svojim radom, trudom i disciplinom i ja ti se još samo mogu zahvaliti na povjerenju koje si mi pružio. Ovo je bilo teško, no predivno putovanje i sada, kada sve ovo prođe, znaj da i ti i Ljube i dalje možete na mene računati. Da vam je moja kuća i dalje otvorena kao i moje srce u koje ste mi se oboje zavukli. Sada ćemo se, kada bude spremna, fokusirati na Ljube i pomoći joj da i ona dođe do svog cilja. Ja vjerujem u nju i znam da to može, bez pritiska, zbog sebe uz tvoju a ako će naravno trebati i moju pomoć,prije svega kao prijatelja a onda i trenera. Volim vas. Vaš tiranin Jele", napisala je.