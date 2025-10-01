Ona je Selena Gomez 'Života na vagi'! Skinula je 30 kilograma, a njezina transformacija danas oduzima dah

"Ja sam cijeli život mršava bila i sa 16 godina dogodio se brodolom u mom životu, završila sam na psihijatriji i ja sam se udebljala od lijekova, antidepresiva. Razlozi su bili obiteljske svađe i rastava braka i to je na mene jako utjecalo. Ne sjećam se jesu li oni meni ikad rekli 'oprosti'. Kako mi se sve to dogodilo - psihijatrija, bulimija, depresija, bipolarni... Puno čitam o tome i činjenica je da se to danas događa samo većini je sramota o tome pričati. Ja sam htjela podijeliti tu svoju priču zato što mislim da ću biti primjer drugima i dokaz da se sve može", ispričala je tijekom 'Života na vagi'.