Život na vagi

Ona je Selena Gomez 'Života na vagi'! Skinula je 30 kilograma, a njezina transformacija danas oduzima dah

Matea Ilinčić, kandidatkinja pete sezone 'Života na vagi', bila je suočena s izazovom kada je na početnom vaganju u showu imala 103 kilograma

RTL.hr
01.10.2025 10:44

Ipak, uspjela je skinuti impresivnih 30 kilograma, a danas se osjeća zadovoljnije nego ikada. Na društvenim mrežama često dijeli svoje fotografije, a mnogi je s razlogom uspoređuju sa slavnom Selenom Gomez, zbog njezine sličnosti u izgledu i šarmu.

Podsjetimo, Matea je naišla na podršku kada je otvoreno progovorila da se udebljala od antidepresiva. Također je hrabro i otvoreno govorila o psihičkoj strani cijele priče, važnosti brige za mentalno zdravlje te unatoč društvenim stigmama progovorila o svemu pred milijunskom publikom.

Matea Ilinčić
Matea Ilinčić FOTO: RTL

"Ja sam cijeli život mršava bila i sa 16 godina dogodio se brodolom u mom životu, završila sam na psihijatriji i ja sam se udebljala od lijekova, antidepresiva. Razlozi su bili obiteljske svađe i rastava braka i to je na mene jako utjecalo. Ne sjećam se jesu li oni meni ikad rekli 'oprosti'. Kako mi se sve to dogodilo - psihijatrija, bulimija, depresija, bipolarni... Puno čitam o tome i činjenica je da se to danas događa samo većini je sramota o tome pričati. Ja sam htjela podijeliti tu svoju priču zato što mislim da ću biti primjer drugima i dokaz da se sve može", ispričala je tijekom 'Života na vagi'.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

