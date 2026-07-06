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Život na vagi

Ona je u 'Život na vagi' ušla sa 146 kilograma, a danas izgleda neprepoznatljivo: 'Ma sada sam druga osoba'

Jedna od najzapamćenijih kandidatkinja treće sezone 'Života na vagi' ušla je u show sa 146 kilograma, a njezina životna priča i danas motivira mnoge

RTL.hr
06.07.2026 09:00

Transformacija Josipe Lopac, kandidatkinje treće sezone 'Života na vagi', ostala je jedna od onih koje gledatelji i danas pamte. U show je stigla sa 146 kilograma, a tijekom natjecanja izgubila je impresivnih 57 kilograma te sezonu završila sa 89 kilograma.

No, njezin put prema zdravijem životu nije završio gašenjem kamera. Josipa je nastavila raditi na sebi, usvajati zdrave navike i održavati postignute rezultate, a danas je mnogima inspiracija da se upornost i trud uvijek isplate.

U nedavnom intervjuu za RTL.hr iskreno je progovorila o svom putu i priznala da nije uvijek bilo lako.

"Bilo je dana kada sam pokleknula, bilo je kada nisam odustala, ali sam se borila," rekla je Josipa, dodajući kako je ključ održavanja tjelesne težine u umjerenosti i ravnoteži.

Otkrila je i kako danas doživljava sebe nakon svih promjena koje je prošla.

"Ma sada sam druga osoba, neusporedivo je prije i sada i stvarno sam sretna zbog toga," poručila je.

U našoj fotogaleriji pogledajte kako se Josipa mijenjala kroz godine - od prvih dana u 'Životu na vagi' do današnjeg izgleda kojim pokazuje da se predanost i ustrajnost itekako isplate.

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