Opaka borba za imunitet: 'To bi me spasilo na idućem vaganju!'

Napetosti u kampu ostavljene su po strani jer je pred natjecateljima još jedan veliki izazov, a nagrada je najvrjednija moguća u 'Životu na vagi' - tim koji pobijedi osvaja imunitet na nadolazećem vaganju!

"Nagrada je top! To bi me definitivno spasilo na idućem vaganju", rekla je Larisa koja nije presretna zbog nagrade koju je osvojila u prošlom izazovu - morat će birati tko napušta show, a i tko će tada ostati kao njezin par. "Prolazimo mostić, idemo prema terenu gdje se održava veliki izazov, vidim nekakve visine, nekakve špage i prvo što mi pada na pamet je da ćemo se možda penjati", nastavila je Larisa koja će u izazovu sudjelovati sama. No neće biti jedina jer će i Alina biti bez partnerice Marije koja je bolesna, a lijepa je vijest da je Davorka dobila liječničko dopuštenje i napokon može sudjelovati u zadatku!