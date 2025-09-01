Osamnaest kandidata, prvi izazov i surova vaga - počinje deveta sezona 'Života na vagi'!

icon-close

U srcu Zagorja, u etno selu Zaboky, 18 hrabrih odlučilo je stati pred kamere i započeti najvažniju borbu svog života - borbu protiv viška kilograma i svega onoga što ih već godinama koči. A već večeras gledatelji će doznati s koliko su kilograma stigli u devetu sezonu 'Života na vagi'!

icon-expand Život na vagi FOTO: RTL

Već na samom dolasku miješaju se emocije - svi su u svojim mislima, svatko svjestan da mu slijedi prvi susret s vagom. U posljednje tri, četiri godine dobio sam više od trideset kilograma...", priznaje Dubravko. Htjela bih se našminkati da u ogledalu vidim crte lica, da se ne moram više sramiti", iskrena je Ema. Jedeš dok se ne prejedeš... Moja utjeha je bila hrana", otkriva Tamara dok Ivan GallaSandalla odlučno poručuje: Vrijeme je da počne sto dana mog novog života."

A kandidate već danas očekuje i prvi izazov! To što ste ovdje, još uvijek ne znači da ste postali pravi natjecatelji. Samo oni koji dođu do cilja, postaju kandidati 'Života na vagi'", kaže voditeljica Antonija Blaće i odmah nastaje komešanje među kandidatima. Pa zar nije već gotovo? Pa zar nisam ja tu već došla?" iznenađeno će Nena. Cijela obitelj mi se potrudila da ja dođem ovamo. I sad da ja ovo ne izdržim! To je kao da bih njima okrenuo leđa", kaže Ante, a Domagoj zaključuje: Odustajanje nije opcija ni u kojem smislu."

Mnogi nagađaju da će morati hodati uzbrdo, a pred nekima se brzo javlja sumnja u vlastite snage. Baš mi je teško. Valjda ću uspjeti... Nadam se da hoću", rekla je Kate. Ana, pak, svima daje lekciju iz hrabrosti: Sami smo se doveli u ovo, moramo se sada potruditi da to i skinemo. Sramota je ništa ne napraviti, je li tako?"

