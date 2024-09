Osim Larise i Maje, svi su kandidati morbidno pretile osobe: 'Znam da je to zadnja granica svega'

"Svjesni smo da imaju jako mnogo zdravstvenih tegoba s obzirom na njihovu kilažu, nadam se da će nakon ovog razgovora biti još svjesniji svog stanja", rekla je Mirna, a Edo zabrinuto dodao: "Ponekad se pitam koliko su natjecatelji u kontaktu s informacijama koje im ovdje dajemo." Liječnici su im pričali o rizicima pretilosti te da svi, osim Larise i Maje, ima morbidnu pretilost, što ih je baš pogodilo. "Kad čujem 'morbidna pretilost', zvuči katastrofa. Znam da je to zadnja granica svega", rekao je Ivica, a Samanta dodala: "Iskreno, ružan je osjećaj, sama ta riječ je jaka, to nije mala stvar."

Pretili pacijenti imaju kraći životni vijek za pet godina, no morbidno pretilim osobama životni vijek skraćuje se od šest i pol do 13,7 godina! Ako usto imate neke rizične faktore kao što je pozitivna obiteljska anamneza, znači, ako vam je netko u obitelji ranije preminuo od infarkta ili moždanog udara, onda je ta prognoza još puno gora", nastavili su liječnici, a potom su se dotaknuli i pušača u ekipi. "To jako, jako šteti ovom procesu", naglasio je Edo, a liječnici dodali da pretilost i pušenje danas smatramo uzrocima prerane smrti u zapadnom svijetu, no mogu se riješiti. Veliki problem kod pretilih osoba su i njihovi zglobovi koji jedva izdržavaju toliku težinu te brojne komplikacija koje mogu nastati kad trudnica ima previše kilograma. "Sad me to jako motiviralo da zagrizem još jače", rekla je Nina.