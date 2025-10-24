Osmijesi i poljupci! Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' uživaju na romantičnom medenom mjesecu

Nakon bajkovitog vjenčanja krajem rujna u Sesvetama, kojem je prisustvovalo više od 200 uzvanika, među kojima su bili i trener Edo te voditeljica Marijana Batinić, sretni mladenci spakirali su kofere i krenuli na svoje prvo bračno putovanje.

Silvija i Mislav Vlašić , najpoznatiji zaljubljeni par iz sedme sezone popularnog showa 'Život na vagi' , otputovali su na svoj zasluženi medeni mjesec, i to ni manje ni više nego na egzotični Lanzarote, jedan od najljepših Kanarskih otoka.

Na Instagramu su podijelili nekoliko preslatkih fotografija koje su odmah oduševile njihove pratitelje. Naslonjeni jedno na drugo, uz palme i noćna svjetla Arrecifea.

"Medeni mjesec može početi", napisali su uz objave koje su u kratkom roku prikupile mnoštvo komentara podrške i čestitki.

Njihova je priča oduvijek bila posebna, upoznali su se tijekom transformacijskog puta u showu 'Život na vagi', zajedno prolazili kroz izazove, podržavali se u najtežim trenucima i izgradili snažnu vezu. Dvije i pol godine kasnije, njihova ljubav okrunjena je brakom i romantičnim putovanjem u toplije krajeve.

Silvija je nedavno za RTL.hr priznala kako joj još treba malo da se navikne na novo prezime, ali da uživa u svakom trenutku bračnog života. "Potpis sam već izvježbala, ali mi na poslu još zna pobjeći staro prezime. Naviknut ću se, nadam se brzo!", rekla je tada kroz smijeh.

Ako je suditi prema ovim prizorima s Kanara, Silvija i Mislav trenutno žive svoje najljepše poglavlje dosad.