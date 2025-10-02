Otac i brat jedva su prepoznali Mariju iz 'Života na vagi': 'Vidi se da je to druga osoba'

Trenutak kada su Marijin otac i brat ušli u prostoriju bio je ispunjen iščekivanjem, no ono što su vidjeli ostavilo ih je bez riječi. Prilazeći kćeri i sestri, njezin otac nije mogao sakriti šok, opisujući susret kao "veliko iznenađenje". "Kad sam je ugledao, to je bilo doslovno veliko iznenađenje. Promjena na njoj... vidi se da je to, ajmo reći, druga osoba za početak", iskreno je priznao, vidno dirnut transformacijom koju je Marija postigla. Dok je obitelj pokušavala procesuirati ono što vidi, Marija nije skrivala koliko joj je ovaj susret bio potreban. Slomljena od emocija, priznala je da joj je upravo podrška obitelji bila ono što joj je najviše nedostajalo.

"Stvarno mi to puno, puno znači. Dolazak ćaće i brata danas", rekla je kroz suze. "Meni je falio njihov zagrljaj i taj kontakt s njima." Upravo taj ljudski dodir i osjećaj pripadnosti pokazali su se kao ključni dio njezina oporavka, podsjetivši je zašto je uopće krenula na ovo teško putovanje. Nakon prvotnog vala emocija, atmosfera se ispunila smijehom i poznatim obiteljskim humorom. Za Mariju, to je bila potvrda da nije sama i vjetar u leđa koji joj je trebao da nastavi još jače. Njezina borba postala je zajednička, a pobjeda, sada je jasno, puno je bliža.