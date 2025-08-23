Emisije
Život na vagi

Ovako je Antonija izgledala na prvom vaganju u 'Životu na vagi', a sad priželjkuje povratak: 'Da nisam bila tu, otišla bih u - smrt'

Antonija Rojnica u 'Život na vagi' stigla je s 214,2 kilograma, a izlašla s 176,1. Skinula je ukupno 38,1 kilogram što je 17,8 posto tjelesne mase manje. 'Da nije bilo ovoga, otišla bih u - smrt', rekla je Tonka na odlasku. Da bi ušla u novu sezonu, na prvom vaganju ne smije imati više od dva kilograma razlike u odnosu na težinu iz finala prošle sezone

RTL.hr
23.08.2025 14:00

'Život na vagi' ne propustite u ponedjeljak, 1. rujna od 21.15 na RTL-u!

antonija rojnica život na vagi antonija život na vagi
Život na vagi

Dubravko za RTL.hr o pretilosti i 'Životu na vagi': 'Prijatelj me pitao - pa kako to izgledaš? Nakon toga sam ga morao poslušati'

Život na vagi

Zvonimir je u 'Životu na vagi' spreman na veliku promjenu: 'Uvijek sam govorio – sutra krećem. Sada je to sutra konačno stiglo'

