Ovako je Antonija izgledala na prvom vaganju u 'Životu na vagi', a sad priželjkuje povratak: 'Da nisam bila tu, otišla bih u - smrt'

Antonija Rojnica u 'Život na vagi' stigla je s 214,2 kilograma, a izlašla s 176,1. Skinula je ukupno 38,1 kilogram što je 17,8 posto tjelesne mase manje. 'Da nije bilo ovoga, otišla bih u - smrt', rekla je Tonka na odlasku. Da bi ušla u novu sezonu, na prvom vaganju ne smije imati više od dva kilograma razlike u odnosu na težinu iz finala prošle sezone