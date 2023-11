Ovako se jača timski duh: Crveni nosili Edu i ostvarili zavidan rezultat

Natjecatelji su dobili priliku smanjiti korake koje moraju prehodati u osmom ciklusu s pet na četiri milijuna a da bi uspjeli u tome, morali su proći veliki izazov!

U novom izazovu četvero natjecatelja na nosilima je nosilo svog trenera od starta do cilja 500 metara, što su morali izvesti u 10 minuta, no mogli su se odmoriti i napraviti izmjenu. Za svaki prijeđeni metar, osvojit ćete 1000 koraka pa ako to oba tima uspiju ostvariti, svoj će izazov smanjiti za milijun koraka", objasnila je Mirna, koja je na nosilima imala utege jer Edo i ona nisu iste težine.

Prvi su krenuli crveni - Silvija, Goran i dva Mislava. "Dobro razmišljaju, složni su", rekao je Edo. Kad Silvija više nije mogla, zamijenila ju je Nina, a Edo ih je bodrio. Marsela je također željela sudjelovati pa joj je Goran prepustio mjesto i za manje od sedam minuta odradili su izazov!

