Ovako su izgledale na početku, a ovako na posljednjem vaganju: Transformacije Ane i Eme koje govore više od riječi!

Nakon niza izazovnih tjedana i emocionalnih uspona i padova, kuću 'Života na vagi' napustile su dvije kandidatkinje koje su svojim trudom, energijom i ranjivošću dirnule mnoge, Ana i Ema. Iako su u show ušle s viškom kilograma i velikim strahovima, kroz tjedne su pokazivale ogroman napredak, ne samo na vagi, već i u samopouzdanju, izdržljivosti i otvorenosti prema sebi i drugima. Ana je kroz show prolazila kroz turbulentne faze i fizički i emotivno. Nije skrivala emocije, a često se borila i s vlastitim kritikama, osjećajem nesigurnosti i oscilacijama u motivaciji. Unatoč tome, nije odustala, svaka vaga donosila je nove uspjehe, a njezina transformacija postala je sve vidljivija. U crvenom timu često je bila ta koja je, kad su drugi posustajali, tiho gurala dalje. Fotografije s prvog i posljednjeg vaganja pokazuju koliko je Ana napredovala.