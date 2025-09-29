Ovako su izgledale na početku, a ovako na posljednjem vaganju: Transformacije Ane i Eme koje govore više od riječi!

Nakon niza izazovnih tjedana i emocionalnih uspona i padova, kuću 'Života na vagi' napustile su dvije kandidatkinje koje su svojim trudom, energijom i ranjivošću dirnule mnoge, Ana i Ema. Iako su u show ušle s viškom kilograma i velikim strahovima, kroz tjedne su pokazivale ogroman napredak, ne samo na vagi, već i u samopouzdanju, izdržljivosti i otvorenosti prema sebi i drugima. Ana je kroz show prolazila kroz turbulentne faze i fizički i emotivno. Nije skrivala emocije, a često se borila i s vlastitim kritikama, osjećajem nesigurnosti i oscilacijama u motivaciji. Unatoč tome, nije odustala, svaka vaga donosila je nove uspjehe, a njezina transformacija postala je sve vidljivija. U crvenom timu često je bila ta koja je, kad su drugi posustajali, tiho gurala dalje. Fotografije s prvog i posljednjeg vaganja pokazuju koliko je Ana napredovala.
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
Plavom timu Ema je bila tiha, ali stabilna podrška. Svojim smirenim pristupom i disciplinom često je ostajala izvan konflikata, ali sve se više otvarala kako je show odmicao. Na posljednjem vaganju njezin rezultat bio je nešto niži. Kad se usporedi fotografija iz prvog tjedna s posljednjim vaganjem, vidi se nova Ema, lica koje se više ne skriva, nego sja. Iako je ispala, Ema nije poražena jer jepokazala kako se promjena ne mjeri samo u kilogramima.
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.