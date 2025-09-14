Ove situacije su nas najviše šokirale u dosadašnjoj sezoni 'Života na vagi'!

Kandidati su kroz jednu edukaciju morali iskreno priznati svoje svakodnevne prehrambene navike, a brojke koje su izašle na vidjelo bile su zapanjujuće. Od litara gaziranih sokova do kilograma šećera unesenih tjedno, čak su i treneri ostali u šoku nad spoznajama koje su kandidati tek sada osvijestili.
Napetosti zbog podjele poslova u kući eskalirale su u otvoreni sukob pred svima. U jednom trenutku tenzije su dosegle vrhunac, a do tada stabilni odnosi unutar tima počeli su pucati. Kandidati se nisu birali riječi, a intervencija trenera bila je nužna.
Jedna od kandidatkinja koja se vratila u show s velikim očekivanjima doživjela je potpuno razočaranje već na drugom vaganju. Unatoč iskustvu, trud nije polučio rezultate, a brojka na vagi izazvala je nevjericu kod svih prisutnih. Pokazalo se da povratak ne jamči uspjeh.
Jedan izazov završio je zabrinjavajućim scenama, kandidatu je pozlilo, a hitna pomoć morala je intervenirati. Sumnje na ozbiljnije zdravstveno stanje uzrokovale su paniku među kandidatima, no srećom, sve je prošlo bez težih posljedica.
Jedan od kandidata kontinuirano ruši sve granice. Njegovi rezultati na vaganju toliko su impresivni da je čak i trener Edo izjavio kako bi upravo on mogao biti prvi u povijesti showa koji će izgubiti 100 kilograma. Takvo predviđanje nikad nije bilo izrečeno dosada.
I dok su gledatelji navikli na izbacivanja, rijetko kad je ono toliko pogodilo trenere. Jedna od kandidatkinja, koja se isticala upornošću i borbom, morala je napustiti show unatoč velikoj volji. Trener Edo emotivno je prokomentirao da mu je ovo jedan od najtežih trenutaka ikad.
Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.