Ove suze naše Marie dirnule su Marijanu: 'Usamljena sam...'

Jesi ponekad usamljena?, pitala je voditeljica Marijana Batinić Marie.

"Jesam", odgovorila joj je i potom obrazložila zašto. "To osjetim navečer. Vidjet ćemo hoću li moći pronaći snage za dalje. Nedostaje mi kuća, obitelj, to znaju svi u kući. Oni su mlađi, ali svi pucaju po šavovima, ne samo ja. No, mene baš tako nešto pogađa", rekla je Marie. Dobri duh kuće pokazala je emocije i naglasila kako može pronaći snage za dalje ako dobije poziv sa svojima.

"Nisam ovako dugo bila razdvojena, ovo mi je sada već teško. Majka i otac žive sami i samo bih htjela znati jesu li dobro. Ništa mi drugo ne treba", rekla je.

Ovaj je tjedan skinula 1,3 kilograma što je u postotku 1,2 posto. Marie je zadovoljna, a trenerica Mirna je rekla kako se vidi kako je umorna.

