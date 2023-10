Ovi parovi zaljubili su se u 'Životu na vagi': Neki su osnovali obitelj, a drugi nažalost prekinuli

icon-close

Nekima je show 'Život na vagi', kojeg možete pogledati i na platformi Voyo, donio bolji i zdraviji život, a nekima uz sve to i neizmjernu sreću - osobu s kojom će dijeliti baš sve. Gotovo u svakoj sezoni dosad imamo parove koji su se zaljubili u showu. Posljednje su to priznali Silvija Temšić i Mislav Vlašić, koji su simpatije dijelili od samog početka. No, onaj pravi klik dogodio se nakon desetak dana. Tim povodom smo izdvojili i ostale parove u showu. Neki su osnovali obitelj, a drugi su, nažalost, prekinuli. Sara Sitarić i Marino Marušić U četvrtoj sezoni showa 'Život na vagi' ljubav su pronašli Sara Sitarić i Marino Marušić. Njihova veza je započela još u kući, a nastavila se neko vrijeme i vani. Sve dok par nije odlučio da je vrijeme da i tome dođe kraj. Sara Sitarić je 2020. godine ekskluzivno za RTL.hr otkrila kako je prekinula vezu s Marinom Marušićem, a nakon toga se javio i on. "Da, prekinuli smo. Na daljinu je malo zafrknuto održavati vezu. A ona ima i faks koji je sad upisala i fokusirana je na to", komentirao je kratko Marino koji živi u Zadru dok je Sara u Ladimirevcima. Dodao je kako o svojoj već bivšoj djevojci može reći samo najbolje. "Ona je dobra cura, predobra, nisam ja za nju", rekao je bivši kandidat 'Života na vagi'. "Nedostaje mi, ali i ja sad puno radim pa ne mislim toliko o tome", priznao je tada.

Dorian Crnković i Ivana Stapić Nakon što su se prije šest godina zaljubili pred kamerama, kandidati druge sezone "Života na vagi" Dorian Crnković i Ivana Stapić izrekli su 2021. godine sudboosno 'da'. Par se vjenčao u Splitu, u Župi Sv. Spasa na Mejašima. Podsjetimo, Dorian je 2017. godine, uz to što je upoznao ljubav svog života, pobijedio i u showu ''Život na vagi'' te osvojio i novčanu nagradu od 150 tisuća kuna. Tijekom cijele sezone izgubio je čak 77 kilograma, a najveću podršku dobio je upravo od Ivane. "Otpočetka mi je Dodo bio velika motivacija, istih smo godina, sličnih interesa, njemu sam se mogla požaliti za sve i postali smo pravi prijatelji. Nakon što sam izašla iz kuće prekinula sam vezu sa svojim tadašnjim dečkom, shvatili smo da nam odvojenost nije išla na ruku i to je bilo to. Nakon što je i Dodo izašao iz kuće, našli smo se, šetali, popričali i shvatili da bismo mogli pokušati zajedno", otkrila je Ivana tada.

Filomena Roglić i Marko Kregar U trećoj sezoni 'Života na vagi' smo vidjeli, nakon što je Filomena ispala iz showa, kako je Marko Kregar, kandidat iz istog showa, došao do nje i poljubio je. Time su otkrili svoju ljubavnu priču pred kamerama RTL-a, a koju su, kako nam je tad rekla sama Filomena, planirali nastaviti i nakon Markovog izlaska iz showa. Nakon Filomeninog izlaska iz showa, ubrzo je ispao i Marko. Par je nakon toga odlučio, ne samo da će nastaviti svoju ljubavnu vezu, već i trenirati skupa. "On je moj princ, a ja njegova princeza", komentirala je Filomena. Međutim, nakon nekog vremena par je prekinuo, ali su i dalje ostali u dobrim odnosima. "Bolje funkcioniramo kao prijatelji", rekla je za RTL.hr nakon prekida Filomena. Danas su i ona i Marko u sretnim vezama s drugim ljudima.

Ivan Krolo i Ivana Šimac Prvi pobjednik showa 'Život na vagi' Ivan Krolo i RTL-ova produentica Ivana Šimac upoznali su se za vrijeme trajanja showa 'Život na vagi', a uskoro nakon završetka showa Krolo je medijima obznanio kako je sretno zaljubljen i u vezi sa svojom imenjakinjom Ivanom iz Slavonskog Broda. U razgovoru za RTL.hr nedavno je po prvi put ispričao kako je otpočetka tekao njihov odnos. Prvo je bio prožet poslom, a kada je projekt završio, Ivan je odlučio napraviti prvi korak. Romansa je krenula nedugo nakon završetka, a sreći nema kraja budući da je ovaj par zajedno već šest godina. "Ne samo da sam uspio smršavjeti nego sam uspio pronaći i djevojku. Prvi dan kad me nazvala, imao sam osjećaj da će to biti to", rekao je Krolo kroz smijeh i dodao kako je to veliki bonus. "Znao sam da mi drži leđa, a dok smo bili u showu, ona je bila urednica te je bila sa suparničkim timom. Jesmo se viđali, ali nije mi to bio fokus. Tek kada je sve završilo, odlučio sam joj se javiti i to je nastavilo svojim tokom", rekao je Krolo.

Ana Žderić Kračun i Dominik Kračun Kandidatkinja četvrte sezone 'Života na vagi' Ana Žderić Kračun i finalist pete sezone Dominik Kračun nisu se upoznali u showu, ali ih je on spojio vani. Vrlo brzo su uplovili u ljubavnu vezu, a na društvenim su mrežama obznanili kako su postali roditelji. Na svijet je stigla djevojčica, malena Nika, a roditelji pucaju od ponosa. "Naša pobjednica. Ljubav ogromna", napisali su na Instagramu. Za RTL.hr su prije nekoliko mjeseci ekskluzivno govorili o pojedinostima u svom privatnom životu. ''Kada sam saznala da sam trudna bila sam zbunjena i izgubljena, ali naravno, jako sretna. Nismo planirali trudnoću, ali djeca su Božji dar i to se jednostavno trebalo dogoditi. Da sam trudna saznala sam na svoj rođendan, bila sam u Slavoniji, nazvala Dominika pa sam mu rekla: ''hvala na poklonu''. Plakala sam, on je bio presretan, kasnije smo se smijali...'', rekla nam je Ana tada pa otkrila kako su obitelj i prijatelji s osmijehom na licu prihvatili ovu vijest.

Silvija Temšić i Mislav Vlašić Kandidati sedme sezone showa 'Života na vagi' Silvija Temšić i Mislav Vlašić u emisiji su priznali kako su se zaljubili. Bilo je to vrlo brzo nakon ulaska, ali ne i na prvi pogled. Oboje su u crvenom timu trenera Ede, mnogo vremena provode zajedno, a kroz ta su druženja zaključili kako si odgovaraju. Ekskluzivno za RTL.hr otkrili su detalje svoje veze. "Nije na prvi pogled, ali je na prvih nekoliko. Ubrzo se dogodila povezanost", otkrili su nam golupčići i potvrdili da se nakon showa Silvija seli kod Mislava u Zagreb.