Ovi trenuci obilježili su tjedan 'Života na vagi': Kruno želi van, a Nina nastavlja u novom timu

Kruno je pričao o tome kako se već vidi fizička promjena na njemu te kako sada može nositi dva odjevna predmeta koja donedavno nije mogao. Dotaknuo se potom njihova ovotjednog izazova i kako ima velike bolove, a pritisak oba tima je jako velik da se to odradi. Čovjeku jednostavno postane dosta; liježeš s bolovima, budiš se s bolovima, vidjet ćemo što će biti", rekao je Kruno i nastavio: Neki su jasno naglasili da mi zamjeraju taj dio, samo ti neki nemaju ni kilograme koje ja imam, niti su ušli s istom spremom s kojom sam ja ušao. Goran je predložio da netko iz tima šeta s Krunom, a Pero da će popričati s njim jer ne pomaže ni u kuhinju, nego spava u sobi! Ne mora napraviti sve, ali neka napravi pola! Pomoći će nam svima, a drugi će podijeliti njegove korake", rekao je Goran. "Napravim koliko mogu, ali nije dosta", zaključio je Kruno.

Crvenom timu pridružila se Nina za koju je Goran rekao da je učinila njihovu ekipu konkurentnijom. To je izdaja bez obzira na njezin i moj konflikt i konflikt Pere i nje jer joj je ostatak tima davao podršku i izdala ih je", rekao je Jure. "Osjećaj je stvarno izvanredan i jako sam sretna," rekla je Nina, a i Mirna je bila zadovoljna jer vjeruje da je to najbolje rješenje za oba tima. Pero se ispričao Nini što ju je uvrijedio te napomenuo kako njemu nikada nije bila namjera nju povrijediti, a ona je rekla da njegovu ispriku prihvaća, iako ne misli da je bila iskrena. Naposljetku su Marie i Jure priznali Mirni da im nije žao što je Nina otišla, a Jure si je dao oduška i rekao sve što mu je bilo na umu, pa čak i to da se ne bi ispričao na Perinu mjestu.