Ovo je bila njezina svakodnevica! Marija iz 'Života na vagi' prisjetila se kako je izgledala prije gubitka 60 kilograma

Inače, Marija je otkrila za RTL.hr da se priprema za vojsku i osvrnula se na svoje ciljeve u novoj godini. ''Već sam si ostvarila to da počinjem raditi s novom godinom, a u 2025. mi je cilj upisati vojsku – to bih jako željela i to mi je neki prvobitni cilj'', ispričala je.