Ovo je Dominikov put kroz 'Život na vagi': Kako je otac petero djece postao pobjednik

Dominik, otac petero djece, od samog je početka pokazivao iznimnu odlučnost, no njegovih 14 tjedana u izolaciji otkrilo je puno više od same fizičke transformacije

Kroz posljednje vaganje u Zaboku, koje je vodila Antonija Blaće, Dominikova priča dobila je svoj vrhunac – potvrdu mjesta u finalu i impresivne brojke koje stoje iza njegovog uspjeha. Dominikov put u showu 'Život na vagi' može se sažeti u impresivne brojke. Na prvom vaganju, vaga je pokazala 169,3 kilograma. Nakon 14 tjedana napornih treninga, stroge prehrane i suočavanja s vlastitim granicama, na posljednjem vaganju prije finala njegova je težina iznosila 125,4 kilograma. U finalu je imao čak 57,3 kilograma! To predstavlja ukupan gubitak od 33,8% ukupne tjelesne mase zbog čega je i pobijedio. "Dominik je svakako već finalist, a i svojim rezultatom opravdava tu titulu i svoju zlatnu ulaznicu", komentirala je Mirna uoči finala, aludirajući na imunitet koji je ranije osvojio.

icon-expand Dominik, Život na vagi FOTO: RTL

Ipak, ono što je Dominikov put učinilo posebnim nije samo broj izgubljenih kilograma, već duboka introspekcija i spremnost da pred cijelom nacijom pokaže sve svoje strane – i one dobre i one loše. U emotivnom osvrtu na svoje sudjelovanje, otkrio je tko je postao nakon ovog procesa. "I dalje sam muž jedne žene, otac petero djece i jedna osoba koja se trudi biti dobra. Na ovom putu otkrio sam da mogu biti loš, da mogu biti osoba koja ne može sve kontrolirati, koja se zna naljutiti, koja zna odgovoriti, donijeti tešku odluku i stati iza nje. Koja zna biti prijatelj, ali i gadan protivnik", iskreno je priznao Dominik. Njegovu hrabrost da se potpuno ogoli prepoznao je i njegov trener Edo. "Rijetko koji natjecatelj u 'Životu na vagi' spreman se ogoliti do kraja i pokazati sve dijelove svog karaktera. Svatko onaj tko ovo gleda, ako misli da nema svoju sjenu, neka malo pogleda iza sebe. Nitko od nas nije idealan", istaknuo je Edo, odajući priznanje Dominikovoj autentičnosti.

icon-expand Dominik, Život na vagi FOTO: RTL

Od samog ulaska u kuću, Dominik nije skrivao svoje ambicije. Njegov natjecateljski duh i fokus na cilj bili su vidljivi u svakom izazovu, a posebno u onom posljednjem, simboličnom usponu na brdo kojim je sezona i započela. Tada je na cilj stigao prvi, dokazavši nevjerojatan fizički napredak. Njegova samouvjerenost nije splasnula ni pred sam kraj. Na pitanje voditeljice Antonije Blaće hoće li se uz obiteljske obaveze uspjeti fokusirati na finale, njegov je odgovor bio jasan i glasan. "Ja sam rekao kad sam došao da ću ja biti pobjednik ovog showa. I tako će biti", poručio je bez oklijevanja i to isto pokazao u finalu. Čestitamo!

