Ovo je prava ljubav! Ljube o Goranu: 'On mene voli u svim mojim izdanjima'

On je moj zaštitnik i moj stup. To sam više puta rekla kroz život. On je dokazao kako želi zaštiti mene i našu malu obitelj, rekla je Ljube na vaganju. Ovo se odnosilo na njezinog supruga Gorana, s kojim je ponovno skupa u showu 'Život na vagi'.

Međusobno se podupiru i smatraju kako će zajedničkim snagama sve ovo proći.

"On mene voli u svim mojim izdanjima i koliko ja znam, on mene ne vidi ovakvu. Mi ne gledamo na vanjštinu, to nismo gledali od prvog dana. Volimo se i možda je baš to, što se toliko volimo i prihvaćamo, možda nam nije dalo neki dodatni motiv da se ne ispravljamo", objasnila je Ljube na vaganju i dodala kako su ovdje došli napraviti psihološku promjenu.

"Svi mi doživljavamo promjene, a na Ljubi se to stvarno očituje na način kako priča, kako je svjesna svog problema i ima više samopouzdanja", rekao je Goran.

"Imamo zdrav odnos i on ne bi bio takav da on nije takav kakav jest", zaključila je Ljube.